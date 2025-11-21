Annika Saarikko on tehnyt näyttävän avauksen heti uudessa pestissään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n toimitusjohtajana.
YTHS:n tuore toimitusjohtaja Annika Saarikko kannustaa opiskelijoita perheen perustamiseen. Hän toi asian esiin Kaleva-lehden haastattelussa, jossa hän sanoi, että "biologia on sellaista, ettei lasten tekemistä voi loputtomasti viivyttää".
Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa Saarikko kertoo, että tutkimusten mukaan nuoret haluaisivat lapsia, mutta samaan aikaan heillä on huolta pärjäämisestä.
– Tutkimusten mukaan opiskelijoista noin 60 prosenttia sanoo toivovansa lapsia tulevaisuudessa. Tiedämme myös, että korkeakoulutetuista moni haluaisi toteuttaa toiveen aikaisemmin kuin käytännössä tekevät. Syynä voi olla huolet työelämästä, toimeentulosta tai siitä, että pitää valmistua. Tämä kaikki tapahtuu samassa elämänvaiheessa, joka on biologian näkökulmasta mahdollisin ja tervein vaihe lapsen saamiseen, Saarikko sanoi.
Saarikon mukaan asiassa pitäisi kiinnittää huomiota muun muassa korkeakoulujen käytännön järjestelyihin sekä opintotukeen liittyviin kysymyksiin.
– Mitä heikompi taloudellinen tilanne tai ohuemmat sosiaaliset verkostot, sitä todennäköisempää on, että lapsihaave ei toteudu.
Saarikko painotti myös, että opiskelijoita ei saa painostaa perheen perustamiseen.
– Lapsitoive tai -toivomattomuus on yksityinen ja herkkä teema. Siksi tässäkään ei opiskelijoita kaikkien muiden paineiden keskellä kannata – eikä saa – painostaa.