– Lapsitoive tai -toivomattomuus on yksityinen ja herkkä teema. Siksi tässäkään ei opiskelijoita kaikkien muiden paineiden keskellä kannata – eikä saa – painostaa.

– Mitä heikompi taloudellinen tilanne tai ohuemmat sosiaaliset verkostot, sitä todennäköisempää on, että lapsihaave ei toteudu.

– Tutkimusten mukaan opiskelijoista noin 60 prosenttia sanoo toivovansa lapsia tulevaisuudessa. Tiedämme myös, että korkeakoulutetuista moni haluaisi toteuttaa toiveen aikaisemmin kuin käytännössä tekevät. Syynä voi olla huolet työelämästä, toimeentulosta tai siitä, että pitää valmistua. Tämä kaikki tapahtuu samassa elämänvaiheessa, joka on biologian näkökulmasta mahdollisin ja tervein vaihe lapsen saamiseen, Saarikko sanoi.

YTHS:n tuore toimitusjohtaja Annika Saarikko kannustaa opiskelijoita perheen perustamiseen. Hän toi asian esiin Kaleva-lehden haastattelussa , jossa hän sanoi, että "biologia on sellaista, ettei lasten tekemistä voi loputtomasti viivyttää".

Heikko syntyvyys aiheena myös ministeriaikoina

Saarikko puhui vauvakadosta myös perhe- ja peruspalveluministeriaikanaan. Hän kirjoitti silloin syntyvyydestä muun muassa MTV Uutisten kommentissaan.

– Politiikan vaikea puheenaihe on pitkään ollut syntyvyys… Ja sitten tapahtui muutos. Kollektiivinen havahdus huoltosuhteeseen, kestävyysvajeeseen, eläkejärjestelmän kantokykyyn. Vanhenevaan maahan, jossa lapsia syntyy historiallisen vähän. Enää ei naureskella. Perheet ja lapset ovat nyt politiikan kovassa ytimessä, Saarikko kirjoitti ministerinä ollessaan vuonna 2018.