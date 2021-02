Korona romahdutti lukiolaisten ja ammattikoululaisten hyvinvoinnin – "Iso kysymys on, kuinka paljon pahoinvointia jää piiloon"

Koronaepidemian poikkeusjärjestelyiden aikana lukiolaisten ja ammattikoululaisten hyvinvointi on heikentynyt ja tuen tarve kasvanut. Myös valmistuminen saattaa viivästyä etenkin ammatillisen koulutuksen puolella.

Yksinäisyyden, alakulon ja masentuneisuuden tunteissa on näkynyt korona-aikana voimakasta kasvua toisen asteen opiskelijoille Helsingissä tehdyissä kyselyissä, kertoo Helsingin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Arja Kukkonen.

– Kyllähän me tehdään varmasti töitä tämän eteen vielä pitkään, että saadaan tässä eniten kärsineet nuoret sille viivalle missä heidän pitäisikin olla, Kukkonen sanoo.

– Ehkä iso kysymys on, miten paljon tässä kaikesta huolimatta jää piiloon valtavirrankin keskuudessa motivaation puutetta ja pahoinvointia.

Henkisen tuen tarve kasvanut

Viime vuonna myönnettiin valtionavustuksia muun muassa opiskelijahuoltoon, ja se on tullut tarpeeseen. Esimerkiksi psykologien ja kuraattorien palveluiden kysyntä on kasvanut poikkeusolojen aikana paljon, ja etenkin psykologin puheille on ajoittain ollut jonoa niin Helsingissä, Vaasassa kuin Jyväskylässäkin.