Euroopan laskettelukeskukset kriisissä lumien sulaessa – tämä on tilanne Suomessa

Markus Mäntykannas: Suomen Lapissa on lunta takuuvarmasti MTV Uutisten meteorologin Markus Mäntykannaksen mukaan keinolumi ei pitkässä juoksussa ole kestävä ratkaisu, koska se kuormittaa ympäristöä. – Se ei myöskään ole halpaa lystiä, Mäntykannas toteaa. Hänen mukaansa valtioiden pitäisi tällaisten "kepulikonstien" sijaan yrittää pikemminkin sopeutua tilanteeseen esimerkiksi ohjaamalla hiihto- ja lasketteluturismia lumivarmoihin kohteisiin. – Tai sitten pitäisi keksiä jotain muuta tilalle. Suomen Lapissa lunta on Mäntykannaksen mukaan talvisin vielä takuuvarmasti, ja tilaakin turisteille on. – Lunta on nykyilmastossa lauhoinakin talvina takuuvarmasti Euroopan pohjoiskolkassa, kuten Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Norjan vuoristossa, tämän vuosisadan lopussakin. Hetkittäin lunta voi olla nykyistä enemmänkin. Lumipeitekausi vain lyhenee. Sydäntalvella siellä on varmasti lunta. Alpit ovat sen sijaan "vähän siinä ja siinä". – Korkeammalla lunta on, mutta välillä lauhat jaksot ovat sulattaneet lumia korkeammaltakin. Jatkuva lämpötilan sahaaminen nollan molemmin puolin tuo myös lumivyöryjen riskin. – ECMWF:n pitkän ennusteen mukaan alkutalvi (marras–helmikuu) on suuressa osassa Eurooppaa tavanomaista lämpimämpi, joten jos ennuste toteutuu, lumen kanssa tulee jälleen haasteita. Erityisen lämmintä alkutalvea ennuste povaa Pohjois-Eurooppaan.