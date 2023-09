– Meillä voi olla, että isommilla koneilla ei pystytä ajamaan esimerkiksi jäiden yli meneviä latuja. Pidemmällä tähtäimellä meillä on suunnittelussa ja reittistrategiassa jo huomioitu, että meidän on keksittävä toisia vaihtoehtoja tai ehkä siirrettävä reittejä kovalle maalle.

Keski-Euroopan vähälumisuus näkyy Lapissa

– Selkeästi he hakevat lumivarmaa paikkaa, siellä ei enää laaksoissa pysty välttämättä hiihtämään. Joutuu hiihtämään korkealla, mäkisessä maastossa. He tulevat meille tammi-, helmi- ja maaliskuussa. Silloin meillä on yli 300 kilometriä loistavaa latua, joka on helposti tavoitettavissa, Vehmas sanoo.