Hyvästit alppien lumimatkoille? Hiihtokeskukset kriisissä lämpöaallon vietyä hanget – ilmastomuutos uhkaa jatkoa

Alpeilla olisi normaalivuonna hiihtosesonki jo täydessä vauhdissa, mutta Keski-Euroopan ylle seisahtunut lämpöaalto on sulattanut lumet. Vain Alppien korkeimmilla rinteillä hiihtäminen onnistuu.

– Parin viikon ajan niin luonto kuin ihmiset ovat saaneet totutella liki kahdenkymmenen asteen kevätkeleihin Keski-Euroopassa. Kahden koronatalven jälkeen tilanne on katastrofaalinen myös alueen matkailulle ja hiihtorinteille, useimmat hiihtokeskukset ovatkin toistaiseksi sulkeneet osan tai kaikki rinteensä. Myös seuraavat kaksi viikkoa lämpötilat pysyttelevät niin Alppien pohjois- kuin eteläpuolella kymmenen asteen tuntumassa, kertoo MTV:n Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola.

"Vain kaksi kertaa kausi on käynnistynyt tällä tavoin"

– On selvää, että olemme todella huolissamme, mutta tilanne on tänä vuonna hyvin poikkeuksellinen. Olen työskennellyt 30 vuotta hiihtohissien kanssa ja vain kaksi kertaa kausi on käynnistynyt tällä tavoin, kertoo Tele-Laysin-hiihtokeskuksen toimitusjohtaja Armon Cantieni.