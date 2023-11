Monessa uudessa talossa on myyty nolla asuntoa – silti yksi ryhmä jatkaa uudisasuntojen ostamista ja hyvästä syystä

Suomessa on noin 360 000 yksityistä vuokranantajaa, joista monella on yksi sijoitusasunto. Alan etujärjestön barometrin mukaan asunnon ostoa suunnitteli tai harkitsi heistä noin 21 prosenttia. Myyntiaikeita taas oli alle 14 prosentilla.

Ammattisijoittajat liikkeellä

Asuntosijoittajien kirjo on Suomessa laaja. Suurimmat sijoitusyhtiöt ovat Kojamo ja Sato, joilla on kymmeniä tuhansia vuokra-asuntoja. Molemmat ovat tehneet alkuvuonna tuntuvia tappioita, sillä nousseita kustannuksia on ollut vaikea viedä vuokrahintoihin. Samalla suunniteltuja rakennushankkeita on pantu jäihin.