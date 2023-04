Analyysi: Suomen kiinteistömarkkinat välttävät romahduksen, mutta korkeat korot uhkaavat etenkin kahdenlaisia sijoittajia

Edes vakavaraiset sijoittajat eivät ole turvassa. Maaliskuussa suomalaisyhtiö Sponda jätti maksamatta takaisin 300 miljoonan euron joukkolainan. Vakuutena oli liikekiinteistöjä, joiden kysyntä on koronapandemian jäljiltä heilahdellut rajusti.

Vaikka kyseessä on tällä hetkellä vain yksittäistapaus, on taustalla myös laajempi huoli. Voiko pankkeja Yhdysvalloissa ja Sveitsissä kaatanut epävarmuus levitä myös kiinteistömarkkinoille?

Pörssi reagoi ensin, sitten kiinteistöt

Nopeasti noussut korkotaso on hyydyttänyt asuntomarkkinat. Kun suosituin viitekorko, 12 kuukauden euribor, on noussut vuodessa nollasta lähelle neljää prosenttia, tarkoittaa se käytännössä esimerkiksi 200 000 euron asuntolainan korkokulujen kymmenkertaistumista.

Ensiasunnon ostaja tai isompaan asuntoon vaihtava saattaa löytää hyviä oston paikkoja, mutta laskumarkkinan tavallinen ilmiö on ensisijaisesti se, että tarjonta vähenee.

Tilanne on tyystin toinen isoilla vuokranantajilla, joiden omat kulut ovat nousseet. Vuokralaisilla on nyt paljon valinnanvaraa, joten noussutta inflaatiota on vaikea viedä läpi vuokria nostamalla.