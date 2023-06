Uudisasuntoja kaupataan nyt hurjilla kampanjoilla – rakennusjätti lupaa maksaa ostajan kaikki vastikekulut ensimmäiseltä kahdelta vuodelta

Uudisasuntojen kauppa käy nyt heikosti jopa Helsingin kantakaupungissa. Tämä näkyy esimerkiksi maaliskuun lopussa Töölöntulliin valmistuneessa 52 asunnon kerrostalossa.

Kesäkuun alussa vain kaksi asunnoista oli myyty.

Viereisissä taloissa kauppa on käynyt hieman paremmin, mutta rakennusyhtiö YIT:ssä on herätty hiljaiseen markkinatilanteeseen poikkeuksellisella tavalla. Yhtiöllä on käynnissä kampanja, jossa se lupaa maksaa asunnonostajan kaikki vastikekulut ensimmäiseltä kahdelta vuodelta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tarjoukseen sisältyy hoitovastike, pääomavastike ja mahdollinen tonttivuokravastike. Ensin kampanja rajattiin vain pieniin asuntoihin, mutta nyt sen piirissä on valtaosa uudistuotannosta.

YIT:stä kerrotaan, että kampanjalla haetaan vauhtia hyytyneeseen asuntokauppaan, ja ainakin alustavat tulokset ovat lupaavia.

— Ollaan saatu aikaan keskusteluja ja kauppaneuvotteluja asiakkaiden kanssa, sanoo asumisen palveluiden johtaja Pekka Helin.

Asuntokaupassa alakuloiset tunnelmat

YIT:n poikkeuksellinen kampanja kertoo siitä, kuinka vaikeassa tilanteessa rakennusalan yritykset ovat juuri tällä hetkellä. Huhtikuussa myytiin uusia asuntoja 70 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Esimerkiksi Töölöntullin Waltari-taloyhtiössä toisen kerron kaksion (46 m2) myyntihinta on noin 180 000 euroa ja velaton hinta noin 450 000 euroa. Tämän lisäksi ostajalla on mahdollisuus lunastaa vuokratontin osuus itselleen reilun 75 000 euron hintaan.

Koska asunnon hinnasta enemmistö on yhtiölainaa, on pääomavastike varsin suuri.

YIT:n kohteessa ensimmäisenä vuotena maksetaan yhtiölainasta ainoastaan korkoa. Silti kaikki vastikkeet ovat yhteensä noin 1700 euroa, jotka yhtiö lupaa siis maksaa. Toisena vuonna päälle tulisi yhtiölainan lyhennys, jolloin rakennusyhtiön kuittaama vastike on yhteensä noin 2600 euroa kuukaudessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kampanjoita helpompi perustella kuin laajoja hintapudotuksia

Myös muut rakennusyhtiöt ovat kamppailleet uudiskohteiden myynnin kanssa. Skanskan uudisasunnot ovat käyneet kaupaksi hyvien yhteyksien äärellä Hietalahdessa ja Oulunkylässä, mutta siltatyömaan takana seisovassa Kruunuvuorenrannassa on kohteita, joissa enemmistö asunnoista on myymättä.

Yksi kysymys kuuluu, mitä rakennusyhtiöt tavoittelevat kampanjoilla. Ja miksi uudiskohteiden hintoja ei voisi vain laskea?

— Normaalisti huhti-kesäkuu on asuntokaupan vilkkainta aikaa. Nyt koko markkina on hyytynyt, ja kaikilla on kiire saada edes jotain kauppaa aikaiseksi ennen juhannusta, jonka jälkeen koko maa menee käytännössä kiinni”, toteaa Juhana Brotherus.

Hän on seurannut pitkään asuntomarkkinoita ja työskentelee nykyisin pääekonomistina Suomen Yrittäjissä.

Rakennusliikkeille kampanjat ovat parempi järjestely kuin suora hintojen alentaminen, sillä osa asiakkaista on ostanut asuntonsa ja aikaisemmin kalliimmalla.

— He saattaisivat sitten harmistua, kun naapuri saakin samasta yhtiöstä asunnon halvemmalla. Toinen syy liittyy rakennusyhtiöiden kirjanpitoon: mikäli asuntoja alkaa myydä alennuksella, näkyy se jollain aikavälillä myös yhtiöiden kirjanpidossa ja vaikuttaa samalla muiden asuntojen arvoon. Vastikealennuksia on helpompi perustella, Brotherus sanoo.

Myös uuden asunnon hintaa voi tinkiä

Uudisasunnoissa ei ainakaan vielä ole nähty laajoja alennusmyyntejä. Toisaalta Juhana Brotheruksen mukaan suomalaiset ovat ehkä liiankin arkoja uudiskohteiden kaupassa. Vanhojen osakeasuntojen kohdalla on totuttu tinkimään, mutta uudiskohteissa ajatellaan usein, että myyntiesitteeseen kirjattu hinta on lopullinen.

— Semmoisia viestejä on tullut omiin korviin, että rakennusliikkeet kyllä joustavat, mutta se tapahtuu tiskin alla ja suoraan ostajakandidaatin kanssa, Brotherus sanoo.

Töölöntullin uudiskohteessa neliöhinnat alkavat noin 9 000 eurosta. YIT:stä kerrotaan, että hinnoittelu noudattaa alueen yleistä hintatasoa, joka on monia muita uudiskohteita korkeammalla. Tällä hetkellä hintoihin ei ole suunnitteilla muutoksia.