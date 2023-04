Asuntomarkkinoilla eletään poikkeuksellista aikaa: "Ensimmäistä kertaa 25 vuoden urallani tällainen tilanne"

Samaan aikaan asunnon omistajien kustannukset ovat nousseet kasvaneiden hoitokulujen ja korkean korkotason vuoksi. Kustannuksia on kuitenkin vaikea kuitata vuokria nostamalla, sillä asuntoja on enemmän tarjolla kuin vuosiin.

– Ensimmäistä kertaa 25 vuoden urallani on tällainen tilanne, että on yhtä aikaa sekä ostajan markkinat että vuokralaisen markkinat. Asuntoa ostavalle on paljon vaihtoehtoja, ja hinnoistakin voi keskustella. Mutta samaan aikaan vuokra-asunnoista on niin reilusti tarjontaa, että vaikka kysyntää on siirtynyt ostajista vuokraajiin, niin hyvä vuokralainen pääsee kyllä valitsemaan, sanoo toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta.