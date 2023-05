Monen odottama Rihannan Fenty Beauty rantautui vihdoinkin Suomeen – myös näillä julkkiksilla on meikkibrändi

Poptähti Rihanna lanseerasi Fenty Beauty -nimisen meikkimerkkinsä viisi vuotta sitten syksyllä 2017. Brändi on nopeasti noussut maailman suosituimpien kosmetiikkamerkkien joukkoon.

Alluren mukaan Fenty Beauty on nostanut julkkisten luotsaamien kauneusbrändien rimaa jopa lähes ennennäkemättömällä tavalla. Enää ei riitä pelkästään julkimon status myymään meikkejä, vaan tuotteiden täytyy olla aidosti kilpailukykyisiä kauneusmarkkinoilla. Tämän takia esimerkiksi Lady Gagan Haus Labs -merkki koki äskettäin täyden ilmeen uudistuksen.

Tähän asti Fenty Beautyä on voinut tilata Suomeen vain verkosta tai hamstrata ulkomaan reissuilta mukaan.

Huhtikuun lopussa Fenty Beauty ja Fenty Skin rantautuvat vihdoin myös Suomeen. Brändi lanseerattiin Sokoksen, Emotionin ja Kicksin myymälöihin sekä Helsingin Stockmannille.

– Se oli iso tapahtuma. Olemme pitkään odottaneet tätä merkkiä ja fanit totta kai myös, Sokos Emotions -ketjun hankintapäällikkö Leena Mallasto kuvailee Rihannan luotsaaman Fenty Beautyn lanseerausta Suomessa.

Pääsimme tutustumaan merkkiin tarkemmin Helsingin Sokokselle. Katso artikkelin yllä olevalta videolta, mitkä sarjan tuotteet ovat suosituimpia ja millä tavalla Fenty Beauty erottuu muista Suomen markkinoilla olevista kauneusmerkeistä.

Näin Rihanna häikäisi Super Bowlissa. Juttu jatkuu videon alla.

13:26 Katso myös: Supertähti Rihanna palasi häikäisevällä tavalla keikkalavoille Super Bowlissa seitsemän vuoden tauon jälkeen.

Kaikille sopivaa kauneutta

Rihanna on visioinut Fenty Beautyn kaikille ihmisille kaikkialla sopivaksi meikkisarjaksi. Laaja valikoima sisältää sävyjä, joiden sanotaan sopivan kaikille ihonsävyille ja ihotyypeille.

– Rihanna tosiaan loi merkin jokaiselle. Kukaan ei jää ulkopuolelle, Mallasto kuvailee.

Merkin ehdottomiksi suosikeiksi Sokoksen kauneusasiantuntijat nostavat Fenty Beautyn Gloss Bomb -huulikiillot, joita löytyy monissa sävyissä niin perinteisenä kiiltona kuin myös huulia hieman pullistavassa lopputuloksessa. Silmällä kannattaa pitää myös Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear -meikkivoidetta, jota on saatavilla 50 eri sävyssä.

Mallasto arvioi, että kosmetiikkaan on koronapandemiavuosien jälkeen alettu satsata aiempaa innokkaammin.

– Ihmiset ovat entistä rohkeammin lähteneet kokeilemaan uusia trendejä ja uskaltautuneet pois siitä omasta tutusta meikkirutiinista, Mallasto arvioi suomalaisten kauneuteen liittyviä kulutustottumuksia.

Asiantuntijoiden mukaan Fenty Beautyn tuotteet on tarkoitettu kerrostettavaksi ja sekoitettavaksi keskenään.

– Jokainen voi tehdä näillä tuotteilla haluamansa meikin. Niillä saa hyvin luonnollisen tai todella intensiivisen lopputuloksen niin halutessaan, Mallasto kertoo.

Mitä meikkejä nyt himoitaan? Juttu jatkuu videon alla.

6:09 KATSO MYÖS: Avasimme somen tämän hetken kauneustrendien Pandoran lippaan ja selvitimme muun muassa, mitkä meikit ovat juuri nyt himoituimpia.

Myös näillä supertähdillä on omat kosmetiikkasarjansa

Haus Labs by Lady Gaga

Poptähti Lady Gagan luotsaama Haus Labs julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Alkuun brändi keskittyi värikkäisiin ja glitteriä sisältäviin meikkeihin, joilla kuka tahansa pystyi saavuttamaan Lady Gagan ominaisen räväkän tyylin.

Brändi kuitenkin uudistui tänä vuonna keskittyen puhtaisiin ja innovatiivisiin raaka-aineisiin, kuten ihon punoitusta laskevaan arnikkiin. Well and Good -julkaisun mukaan Gaga on itse käyttänyt arnikkia hoitamaan hänen fibromyalgiasta johtuvia tulehdus- ja kiputilojaan.

– En halunnut sen kaiken liittyvän vain minuun, lavameikkiini tai punaisten mattojen meikkeihini, vaikka olenkin käyttänyt kyseisiä tuotteita lavalla ja ensi-illoissa, Gaga kertoo brändin uudistusprojektista Allurelle.

Kaikki sarjan tuotteet, kuten huulipunat, silmämeikit, kulmatuotteet ja meikkipohjan tuotteet sisältävät ainesosia, kuten viherpäärynäöljyä, hyaluronihappoa ja hoitavia peptidejä. Gagan mukaan Haus Labsin kosmetiikka onkin nykyisin uutettu ihonhoidosta tutuilla tehoaineilla.

Rare Beauty by Selena Gomez

Supertähti Selena Gomez julkisti meikkibrändinsä Rare Beautyn vuonna 2020. Gomezin sarjan missio on juhlistaa jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä ja oikeutta kuulua joukkoon sellaisena kuin on. Brändi on julkaistu yhteistyössä voittoa tavoittelemattoman Rare Impact Fund -organisaation kanssa, joka lahjoillaa prosentin kaikista myynneistä eri mielenterveys- ja koulutusjärjestöille.

Rare Beauty keskittyy klassisiin punaisen ja neutraalin nuden sävyihin. Sarjan tuotteista et siis löydä villejä ja kirkuvan kirkkaita värejä, vaan klassisia ja murrettuja sävyjä.

– Kauneutta ei tarvitse määritellä tykkäysten tai kommenttien perusteella, Gomez kertoo Allurelle.

Rare Beautyn tarkoitus ylittää kehon ja kasvojen fyysiset raamit.

– Kehittäessämme sarjaa pidimme koko ajan mielessä sen, että tämä kaikki ottaisi huomioon mielenterveyden. Halusimme luoda turvallisen tilan ihmisille löytää yhteys, Gomez kuvailee sarjaansa.

Selena Gomez sairastaa punahukkaa, joka on krooninen autoimmuunisairaus. Se ilmenee kehossa monin eri oirein, kuten iho-oireina, nivelten turvotuksena ja jäykkyytenä, sekä käsien tärinänä. Rare Beautyn pakkaukset on suunniteltu niin, että ne on helppokäyttöisiä ja helposti avattavia.

GXVE by Gwen Stefani

Laulaja Gwen Stefani on kuuluisa ikonisesta meikkityylistään. Moni yhdistää punaiset huulet ja rohkeat tummat nestemäiset rajaukset juuri Stefaniin.

Ei siis ole ihme. että laulajan signatuurimeikki on inspiroinut hänen nimeä kantavan meikkisarjan luonnissa, GXVE Beauty, joka lausutaan samaan tapaan kuin englanninkielinen sana "give".

Viime vuonna julkaistu GXVE Beauty kesittyy puhtaisiin raaka-aineisiin ja korkean suorituskyvyn tuotteisiin.

– Nuorempana inspiroiduin 60-luvun meikistä ja tyylistä. Rakastin katsella äitini nuoruusvalokuvia 60-luvulta. Hän huokui ajatonta kauneutta meikkinsä kautta, Stefani kertoo Good Morning Americalle.

Well and Good kuvailee Stefanin brändiä meikkisarjaksi, joka on luotu meikkifanaatikoille, jotka uskaltavat päästää luovuutensa valloilleen kosmetiikan avulla.

r.e.m. Beauty by Ariana Grande

Yksiä tuoreimpia julkkisten kauneusbrändejä on laulaja Ariana Granden r.em. Beauty. Brändi on nimetty REM-unen mukaan, koska ihmisen unet ovat sen aikana luovimmillaan, rajattomimmillaan ja eloisimmillaan.

Granden r.e.m. Beautyn ideologiana on kannustaa ihmisiä tekemään unelmista totta meikin avulla.

Grande on kuulu dramaattisista rajauksistaan, suurista ripsistään ja luonnollisista huulistaan. Sarjan kosmetiikka keskittyykin juuri kyseisten piirteiden korostamiseen.

R.e.m. Beautyn tulevaisuus näyttää vielä hivenen epävarmalta. Forbes kertoo, että brändin omistama Forma Brands, joka on myös Morphe Brushes -merkin emoyritys, hakeutui alkuvuodesta konkurssiin.

Victoria Beckham Beauty

Spice Girlsin Posh Spicena julkisuuteen 1990-luvulla ponnistanut Victoria Beckham on vuosien aikana siirtynyt musiikkimaailmasta muotimaailman ikoniksi. Nykyisin Beckhamilla on myös oma eksklusiivinen kauneudenhoitosarja Victoria Beckham Beauty. Sarjan tuotteet ovat elegantteja ja näyttävät siltä, että niitä voisi löytyä myös Beckhamin omasta peilikaapista.

Alle neljä vuotta julkaisunsa jälkeen Victoria Beckham Beautyn ylellistä värikosmetiikkaa ja tieteellisesti tutkittua hienostunutta ihonhoitosarjaa kuvataan moderneiksi kauneudenhoidon klassikotuotteiksi.

Kylie Cosmetics by Kylie Jenner

Loppuvuodesta 2015 Kardashian-Jenner dynastian kuopus Kylie Jenner julkaisi kosmetiikkabrändinsä sen jälkeen, kun hän oli sekoittanut sosiaalisen median selkeästi aiempaa suuremmilla huulillaan. Jenner iski suoraan kultasuoneen rahastamalla spekulaatioilla, oliko hän käynyt operoimassa huuliaan vai oliko hän saanut vaikutelman turpeammista huulista pelkän taidokkaan meikkaamisen ansiosta. Myöhemmin Jenner on toki myöntänyt, että on käynyt hankkimassa täyteaineita huuliinsa.

Huulituotteiden lisäksi merkin valikoimaan kuuluu nykyisin niin silmämeikkiin vaadittavia tuotteita, puutereita ja korostusvärejä. Kaikki sarjan meikit ja ihonhoitotuotteet ovat ilman eläinkokeita valmistettuja ja vegaanisia.