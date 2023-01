Julkkisten luottomeikkaajan kikalla hurja suosio TikTokissa – Fanni pisti meikkityylin testiin: "Tosi nätti olo"

Hailey Bieber on menneenä vuonna ollut keulakuvana useassa somen sekoittaneessa kauneustrendissä. Olipa kyse näyttävästä "glazed donut" -manikyyrista, clean girl -estetiikasta tai siististä niskanutturasta, tyylit on helppo yhdistää juuri Hailey Bieberiin.

Bieberin luottomeikkaaja Mary Phillips paljasti äskettäin TikTokissa meikkikikan, jonka avulla hän luo tähtiasiakkaidensa kasvoille luonnollisen, mutta samalla jopa punaiselle matolle sopivan meikin. Philipsin vannovan meikkitekniikan englanninkielinen nimi on underpainting eli alusmaalaaminen.

Meikkikikasta on uutisoinut muun muassa New York Post. Avainsana #maryphillipsmakeup on kerännyt 24,4 miljoonaa katselukertaa.