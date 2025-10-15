Ekonomistien mukaan taustalla on useiden tekijöiden summa.

Talouskasvun tulpaksi on julistettu suomalaisten varovainen rahankäyttö. Vaikka monilla suomalaisilla olisi tilastojen mukaan varaa kuluttaa, rahat jäävät tileille.

Kauppalehti uutisoi elokuussa, että suomalaisten pankkitileillä oli kesäkuun lopussa enemmän rahaa kuin koskaan aiemmin. Yhteensä varoja tileillä oli 114,7 miljardia euroa. Asia kävi ilmi Suomen Pankin selvityksestä.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen ja S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen arvioivat, että taustalla on useiden tekijöiden summa.

– Aika paljon viime aikoina esimerkiksi korkojen nousu ja sittemmin niiden lasku on näkynyt asuntovelallisilla. Kaikilla ei vieläkään ole yhtä paljon rahaa kuluttaa kuin takavuosina, kun oltiin nollakoroissa, sanoo Kostiainen.

Hän arvioi, että kulutusta on osaltaan vähentänyt myös asumistukeen tehdyt leikkaukset ja opiskelijoiden heikentynyt taloudellinen tilanne.

Ronkanen nostaa lisäksi esiin myös heikentyneen työmarkkinatilanteen.

– Työmarkkinatilanteen heikentyminen on viime aikoina vaikuttanut siihen, että kuluttajilla ei ole ollut valmiuksia kuluttaa, vaikka edellytyksiä olisi, Ronkanen sanoo.

Kostiainen arvelee, että positiiviset signaalit, kuten teollisuuden tilaukset, voisivat käynnistää myönteisen kierteen taloudessa.

Jäänmurtajista piristystä talouteen?

Myönteistä kierrettä voisi Kostiaisen mukaan tuoda esimerkiksi Suomen ja Yhdysvaltojen juuri solmima reilun viiden miljardin euron suuruinen jäänmurtajakauppa.

– Se voisi olla se, joka avaisi vähän positiivista tunnelmaa. Samalla se toisi tulovirtaa ihmisille ja sitä kautta lisää mahdollisuuksia kuluttaa, arvelee Kostiainen.

Jäänmurtajakauppojen työllisyysvaikutuksen on laskettu olevan 10 000 henkilötyövuotta, mutta ajatteleeko tavallinen kuluttaja omassa arjessaan, että jäänmurtajat menevät kaupaksi, nyt on aika ostaa televisio?

– Ei varmaan heti, mutta kaikki positiivinen uutinen, jonka saamme Suomen taloudesta, vaikuttaa tunnelmaan myönteisesti, sanoo Ronkanen.

Myös asuntomarkkinoiden tämän hetkinen tilanne heijastelee kuluttajien heikkoa luottamusta talouteen. Asuntokauppa on piristynyt jonkin verran, mutta se on Kostiaisen mukaan pääosin tarveperusteista.

– Tulee perhetilanteen muutoksia tai työpaikkamuutoksia ja pitää vaihtaa asuntoa, mutta sellainen, että lähdettäisiin etsimään uutta unelmakotia, on loistanut nyt poissaolollaan, sanoo Kostiainen.

