Airbus A320 on noussut Boeing 737:n ohi maailman suosituimmaksi matkustajakonemalliksi.
Tänään tiistaina julkistettujen tilastojen mukaan Airbus oli syyskuun loppuun mennessä toimittanut asiakkailleen 12 257 A320-konetta, kun taas Boeingin 737-koneita oli toimitettu asiakkaille 12 254 kappaletta.
Amerikkalainen Boeing aloitti 737-koneiden tuotannon vuonna 1968, kun taas eurooppalaisen Airbusin A320-mallin tuotanto aloitettiin vuonna 1988.
Airbusin A320:n kiilaaminen Boeing 737:n ohi maailman suositummaksi juontuu Boeingia viime vuosina vaivanneista turvallisuus- ja laatuongelmista.
737 Max -tyypin koneet joutuivat tiukkaan syyniin viime vuosikymmenen lopulla kahden tuhoisan onnettomuuden jälkeen.
Etiopiassa ja Indonesiassa tapahtuneissa lentoturmissa kuoli yhteensä lähes 350 ihmistä.
Yhdysvaltain viranomaiset ovat rajoittaneet 737 Max -koneiden tuotannon 38 koneeseen kuukaudessa yhtiön laatuongelmien vuoksi.
Rajoitusten taustalla on viime vuoden tammikuussa sattunut läheltä piti -tilanne, jossa 737 Max -mallisen koneen rungosta irtosi osa ja Alaska Airlinesin kone teki hätälaskun ammottava aukko kyljessään.
Boeing on kehittänyt toimintatapojaan ilmailuviranomaisten valvonnassa, ja yhtiössä odotetaan, että 737 Max -koneiden tuotantomäärää voitaisiin lisätä 42:een kuukaudessa tämän vuoden loppuun mennessä.
Boeingilla ja Airbusilla on molemmilla tilauskirjat täynnä, kun lentoyhtiöt haluavat uusia ja kasvattaa laivueitaan.