Poliisi harkitsee aikaisempaa tehokkaampien etälamauttimien ottamista käyttöön. Taustalla on halu puuttua uhkatilanteisiin nopeasti, mutta myös tavoite välttää ampuma-aseiden käyttöä.

MTV Uutiset tapasi maailman tunnetuimpiin kuuluvan turvallisuusteknologiayhtiön perustajan, jonka tavoite on vähentää asekuolemia niin paljon kuin mahdollista.

Yhdysvaltalainen Axon ei ole suomalaisille kovin tuttu yhtiö, mutta sen kehittämä Taser -etälamautin on sitäkin tunnetumpi elokuvista ja myös poliisin käytössä.

– Se saa lihakset supistumaan ja lamaannuttaa kohteen ilman, että tuloksena on pysyvä vamma tai kuolema. Se ei ole riskitöntä, mutta riski on pienempi kuin poliisin muissa voimankäytön keinoissa, sanoo toimitusjohtaja Rick Smith.

Hän vierailee Suomessa markkinoimassa päättäjille uutta tehokkaampaa etälamautinta, joka on jo koekäytössä Islannissa ja Norjassa. Taser 10 -etälamauttimella voisi ampua kymmenen kertaa, kun nykyisin Suomen viranomaisten käyttämä malli laukaistaan vain kerran.

Taser 10 -etälamauttimen voi laukaista kymmenen kertaa.Axon

Poliisihallitus on jo järjestänyt aiheesta kilpailutuksen, mutta hankintapäätöksiä ei ole tehty. Uusia välineitä harkitaan jatkuvasti – yksi syy ovat lisääntyneet väkivaltatilanteet.

– Nyt viime aikoina on ollut sellainen tuntuma kentältä, että tällainen väkivaltaisten vastustamisten määrä ja poliisiin kohdistuva väkivalta ja väkivaltaiset teot yleensäkin olisivat olleet lisääntymässä, sanoo poliisitarkastaja Marko Savolainen Poliisihallituksesta.

Yhtiön syntyyn liittyy traaginen tarina

Axonin markkina-arvo on nykyisin lähes 60 miljardia dollaria. Iso osa selittyy drooneilla, joihin kehitetään kamerateknologiaa Tampereella.

– Tietääkseni poliisin valmiusyksiköt käyttävät drooneja täällä Suomessa. Meillä on myös alustavia keskusteluja droonien torjunnasta ja seurannasta, Smith sanoo.



Uusi tehokkaampi Taser-etälamautin vaatisi lakimuutoksen, sillä sen voima tulee räjähdenallista.

Eurooppaa kiertävälle Smithille kyse on elämäntyöstä – hän perusti yhtiön, kun kaksi hänen ystävänsä ammuttiin kuoliaaksi riidan päätteeksi.

– Kiinnostuin kovasti amerikkalaisesta aseväkivallan ongelmasta. Ja minulle tuli selväksi, että oikea tapa ratkaista asia vaatisi paremman järjestelmän. Mielestäni se, että ammumme edelleen ihmisiä luodeilla, on hullua. Meillä pitäisi jo olla parempaa teknologiaa, Smith sanoo.