Trumpin asettamien tullien negatiivinen vaikutus maailmantalouteen on IMF:n mukaan jäämässä aiemmin arvioitua lievemmäksi.
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on nostanut arviotaan maailmantalouden kasvusta tänä vuonna. IMF nosti arviotaan 3,2 prosenttiin heinäkuussa esitetystä 3,0 prosentista.
IMF nosti myös arvioitaan euroalueen ja Yhdysvaltain talouskasvusta. Euroalueen tämänvuotiseksi talouskasvuksi IMF arvioi nyt 1,2 prosenttia, kun heinäkuussa kasvun arvioitiin jäävän tasan yhteen prosenttiin.
Yhdysvaltain talouden IMF arvioi kasvavan tänä vuonna 2,0 prosenttia, kun aiempi arvio oli 1,9 prosenttia.
IMF:n mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamien tullien negatiivinen vaikutus maailmantalouteen on jäämässä aiemmin arvioitua lievemmäksi.
– Kauppashokin vaikutus talouskasvuun on toistaiseksi ollut vaatimaton, IMF:n pääekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas sanoi toimittajille.
Ensi vuonna IMF arvioi maailmantalouden kasvavan 3,1 prosenttia, mikä on sama luku kuin heinäkuussa esitetyssä ennusteessa.
Venäjä jyrkässä alamäessä
Euroalueen talouden arvioidaan kasvavan ensi vuonna 1,1 prosenttia, kun aiemmin IMF ennusti ensi vuoden talouskasvuksi 1,2 prosenttia.
Yhdysvaltain talouden IMF ennustaa kasvavan ensi vuonna 2,1 prosenttia, kun aiempi ennuste oli 2,0 prosenttia.
Yhdysvaltain talouskasvu on hidastunut selvästi vuodesta 2024, jolloin maan talous kasvoi 2,8 prosenttia.
2:20Katso myös: Kansalaisten kulutusinto on edelleen laimea – talous toipuu hitaasti.
Kiinan talouden IMF arvioi kasvavan tänä vuonna 4,8 prosenttia tänä vuonna ja 4,2 prosenttia ensi vuonna. Kiinan osalta IMF:n ennusteet pysyivät muuttumattomina heinäkuusta.
Myös Kiinan talouskasvu on alamäessä, sillä viime vuonna jättimaan talous kasvoi 5,0 prosenttia.
Venäjän talouskasvuksi IMF arvioi tänä vuonna 0,6 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä heinäkuun ennustetta vähemmän. Vielä viime vuonna Venäjän talous kasvoi 4,3 prosenttia.
Saksan talous matelee
IMF arvioi euroalueen suurimman talouden Saksan talouskasvuksi tänä vuonna 0,2 prosenttia, kun heinäkuussa Saksan talouskasvuksi arvioitiin 0,1 prosenttia.
Ranskan talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna 0,7 prosenttia, kun aiempi arvio oli 0,6 prosenttia.
Lue myös: VM varoittaa: Suomea uhkaa EU:n alijäämämenettely jo tänä syksynä – tarjolla uusi selitys
Espanjan arvioidaan olevan euroalueen talouskomeetta tänä vuonna 2,9 prosentin talouskasvullaan. Aiemmin Espanjan talouskasvuksi arvioitiin tänä vuonna 2,5 prosenttia.
Suomen talouden IMF arvioi kasvavan tänä vuonna 0,5 prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. Ruotsin talouskasvuksi IMF arvioi tänä vuonna 0,7 prosenttia ja ensi vuonna 1,9 prosenttia.