MTV Uutiset kysyi kansalaisilta rahojen riittävyydestä.
Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouden toipuvan hitaasti. Ministeriö ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa yhden prosentin tänä vuonna. Ensi vuoden kasvuksi arvioidaan 1,4 ja sitä seuraavana vuonna 1,7 prosenttia.
VM:n mukaan Suomen talouden elpymistä hidastaa nyt yksityisen kulutuksen vähäisyyys.
MTV Uutiset kysyi kansalaisilta, ovatko he joutuneet vähentämään kulutustaan.
Lue lisää: Pääministeri Orpon arviot talouskasvusta ovat liian myönteisiä, VM-ennuste vahvistaa
Pekka Korhonen kertoo MTV Uutisille joutuneensa leikkaamaan menoistaan jonkun verran.
– En nyt kauheasti, mutta korkomenot ovat kasvaneet, kertoo Korhonen.
Prahin Rai kertoo rahojen olevan tiukassa.
– Minulla ei ole oikein ollenkaan budjettia, koska olen opiskelija. Budjettini on hyvin rajallinen, kertoo Prahin Rai.
Myös työpaikan saaminen opiskelijana on vaikeaa.
– Opiskelijana täällä on todella vaikeaa saada osa-aikatyötä. Nyt olen töissä, mutta se ei riitä tukemaan minun talouttani, Rai kertoo.
"Suomi on vähän kuin lamassa"
Osalla tilanne on pysynyt ennallaan, eikä lisäsäästöjä ole joutunut tekemään entisestään.
– Eipä oikeastaan, elän kuten ennekin. Olen joutunut melkein koko ikäni elämään melko säästeliäästi. Se ei siitä kummemmaksi muutu, sanoo Aila Hartikainen.
Miila Patovirta ja Serafiina Tiullinen kertovat joutuneensa leikkaamaan kulutusta.
– Meidän asumistuki lakkautettiin, niin se vaikutti, Patovirta kertoo.
Osa kokee, että työstä ei saa tarpeeksi rahaa.
– Saman verran menee kuin tuleekin. Rahaa voisi saada enemmänkin esimerkiksi työnteolla, kertoo Juha Holma.
Hän toivoo, että Suomen taloustilanteeseen saataisiin muutosta.
– Suomi on vähän kuin lamassa. Talouteen pitäisi saada potkua. Emme voi tuoda kaikkea EU:sta. Jotain pitää viedäkin sinne, Holma toteaa.
Pekka Korhonen kertoo, että talouden pitäisi lähteä kasvuun, jotta uskaltaisi kuluttaa enemmän.
– Uskon, että talous lähtee kasvuun tänä vuonna ja ensi keväänä, Korhonen sanoo.