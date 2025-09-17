Kuluttajat uskallus kuluttaa rahaa matelee, ja se laittaa keppejä kapuloita talouden rattaisiin, arvioivat asiantuntijat Huomenta Suomessa.

Suomen talous kasvaa vielä tänäkin vuonna hitaasti, arvioi Suomen Pankki. Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen pitää kasvua yllättävän hitaana.

Hänen mukaansa hitaan kasvun taustalla on, että kuluttajavetoinen kasvu ei ole lähtenyt käyntiin. Syynä on se, että kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on epävarma. Hän arvioi myös, että työttömyyden kasvu voi lisätä ihmisten varovaisuutta.

Aktian pääekonomisti Lasse Corin on samoilla linjoilla. Kuluttajien taloutta ovat rasittaneet viime vuosina korkojen nousu, hintasokki, Ukrainan sota ja Yhdysvaltojen tullit. Nämä hillitsevät ihmisten halua käyttää rahaa ostoksiin ja palveluihin. Varovaisuudesta kertoo myös kotitalouksien säästämisaste, joka on finanssikriisin kaltaisten isojen kriisien tasolla.

Kukkaronnyörit eivät ole heltyneet, vaikka inflaatio on laskenut ja korot kurissa. Vaikka kuluttajat näkevät oman taloutensa tilanteen varsin hyvänä, ei uskallusta rahan käyttöön ole.

– Me pelkäämme sitä tulevaisuutta, koska meillä on tuo Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Se perusturvallisuus on järkkynyt sillä tavalla, että se estää meitä kuluttamasta, Malinen sanoo.

– Jos me saataisiin tämä sota pois, se olisi tietysti todennäköisesti se, joka meille toisi turvallisuudentunteen takaisin, hän arvioi.

Aktian Corin ei kuitenkaan usko, että talouskasvun edellytys olisi sodan päättyminen, vaan Suomella on jo nykyiselläänkin edellytykset saada talouskasvu käyntiin.

– En usko, että se Ukrainan sodan lopettamista edellyttää. Sitä (sotaa) on jo kestänyt niin pitkään, että siihen on – omalla tavallaan surullista – totuttu, Corin toteaa.

