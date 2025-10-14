Älysormuksia valmistava Oura kertoo keränneensä 777 miljoonan euron (900 miljoonan dollarin) rahoituksen.
Rahoituskierroksen myötä Ouran markkina-arvo kasvaa 9,5 miljardiin euroon (11 miljardiin dollariin).
Merkittäväksi Ouran rahoituskierroksen tekee se, että se on suurin suomalaisen kasvuyrityksen koskaan saama.
Ouran toimitusjohtaja Tom Hale kertoo Helsingin Sanomissa yhtiön haluavan olevan valmis pörssilistautumista varten. Toimitusjohtajan mukaan mitään aikataulua ei tätä varten kuitenkaan ole.
– Emme ole nyt julkistamassa pörssilistautumista. Keskitymme ennen kaikkea terveyteen vaikuttavien palvelujen kehittämiseen, Hale toteaa haastattelussa.
Suomalaisiin pörssiyrityksiin verrattuna Oura on samaa luokkaa kuin lääkeyhtiö Orion (9,6 miljardia euroa) tai kaivosteknologiayhtiö Metso (9,5 miljardia euroa). Jo nyt Oura on arvokkaampi kuin esimerkiksi kauppakonserni Kesko (7,5 miljardia euroa).