Eriävän mielipiteen mukaan päätös haittaa SDP:n yhteiskuntapoliittisia tavoitteita.
STT:n tietojen mukaan SDP:n kolmas varapuheenjohtaja Matias Mäkynen jätti eriävän mielipiteen eduskuntaryhmänsä velkajarrupäätöksestä kansanedustaja Krista Kiurun kannattamana.
Eduskuntaryhmän kokouksessa käytettiin useampi kriittinen puheenvuoro siitä, että SDP päätti kannattaa parlamentaarisen työryhmän kompromissia velkajarrusta. Asiasta ei kuitenkaan äänestetty.
STT:n näkemän eriävän mielipiteen mukaan SDP:n ei tulisi hyväksyä esitettyä ratkaisua, koska kansallinen kompromissi on EU-sääntelyä tiukempi.
Velkajarrun sanotaan johtavan tiukempaan finanssipolitiikkaan ja suurempaan sopeutustarpeeseen.
– Tämä tarkoittaa suurempia leikkauksia sosialidemokraattisten yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden kannalta keskeisimpiin valtion budjetin osiin kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen, työllisyyspalveluihin ja sosiaaliturvaan.
Lisäksi velkajarru uhkaa mielipiteen mukaan johtaa Suomen talouskehityksen heikentymiseen edelleen.
SDP:n eduskuntaryhmä pui sopimusta kokouksessaan lähes puolitoista tuntia. Mäkynen ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle tiistai-iltapäivänä.
Kritiikkiä ministeriölle
Mielipiteessä viitataan valtiovarainministeriön laskelmiin sopeutuksen vaikutuksesta seuraavaan hallituskauteen.
Mielipiteen mukaan kansallinen sääntely johtaisi useita miljardeja kovempaan sopeutukseen, jos talouskasvu jatkuisi Orpon hallituskauden tasolla.
Siinä kritisoidaan myös valtiovarainministeriön laskelmissa käytettyä finanssipolitiikan kerrointa, jolla arvioidaan sopeutuksen vaikutusta bruttokansantuotteeseen.
Ministeriön laskelmissa on käytetty kerrointa 0,5, jonka mukaan miljardin euron sopeutus pienentää bruttokansantuotetta 0,5 miljardilla eurolla.
1:35Katso myös: Talouden velkajarrusta syntyi sopu – mitä tästä seuraa?
– Kansainvälisen ja Suomea koskevan kirjallisuuden perusteella kertoimet ovat yli 1, jopa yli 2 ja kasvavat sopeuttamisen tapahtuessa taantumassa, sanotaan eriävässä mielipiteessä.
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kiemurteli, kun toimittajat kysyivät häneltä erimielisyyksistä kokouksen jälkeen.
– Joitakin eriäviä näkemyksiä oli, mutta ryhmä päätti kuitenkin olla tässä sovussa mukana, Tuppurainen sanoi.