– Jos katsotaan kotitalouksia kokonaisuutena, säästöön on jäänyt paljon rahaa. Uskon, että siinä vaiheessa kun rajoitustoimia pystytään purkamaan ja korona alkaa olla selätetty, nähdään kulutuksessa sellainen hetkellinen purskahdus, sanoo Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen.

– Uskon, että korona-aikana on päässyt muodostumaan patoutunutta kysyntää, joka osin vapautuu kulutukseen.

– Normaalina vuonna se on suunnilleen plus-miinus nolla, Kostiainen sanoo STT:lle.

Kesällä kulutus voi taas kasvaa nopeasti

Säästämisen kasvu on tyypillinen ilmiö taloudellisesti vaikeina aikoina, kun ihmiset reagoivat lisääntyneeseen epävarmuuteen. Tällä kertaa mukana on myös pakkosäästämistä, kun koronatilanne on estänyt ihmisiä kuluttamasta tavalliseen tapaan.