Tokion MM-yleisurheilun järjestäjät ovat aikaistaneet tulevana viikonloppuna käytävien kävely- ja maratonkisojen alkamisaikoja kuumuuden ja korkean ilmankosteuden takia.

Tokiossa on tuskailtu ennätyskorkeiden lämpötilojan kanssa tänä vuonna. Syyskuun päivinä on koettu keskimäärin 33 asteen lämpötiloja, mikä aiheuttaa haasteita myös lauantaina käynnistyville yleisurheilun MM-kisoille.

Lauantaiaamuna käytävien 35 kilometrin kävelykisojen starttia on nyt aikaistettu puolella tunnilla. Ne alkavat paikallista aikaa kello 7.30 (Suomen aikaa kello 1.30).

Samoin on toimittu sunnuntaina juostavan naisten maratonin kanssa. Tuolloin kello 7.30 starttiviivalla on myös Suomen Alisa Vainio.

Viikonlopulle on ennustettu lähes 35 asteen huippulämpötiloja ilmankosteuden huidellessa 75 prosentissa. Urheilijoiden oloa yritetään helpottaa ylimääräisillä juottopisteillä.

Tokion pelastuslaitoksen tietojen mukaan elokuussa yli 3 300 ihmistä vietiin sairaalaan lämpöuupumuksen takia suurkaupungissa.

MM-kisojen ajankohta on nyt normaalia myöhäisempi, mutta helle on silti riesana.

– Lämpötilat ovat pysyneet keskikesän tasolla, kisajärjestäjät totesivat tiedotteessa.