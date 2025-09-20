Saga Vanninen pettyi MM-seitsenotteluunsa niin pahasti, että kyyneleet virtasivat kisan jälkeen. Ne eivät kuitenkaan tulleet luovutaneelta urheilijalta, vaan niihin oli latautuneena lupaus tulevasta, kirjoittaa Tokiosta MTV Urheilun Eren Gürler.

– Tuntuu, että haluaisi lähteä heti treenaamaan, kun ei tullut tulosta, Vanninen sanoi kisan jälkeen.

Kommentti kertoo Vannisen palavasta halusta olla parempi. Hän haluaa kehittyä jatkuvasti, eikä hän ole juuri koskaan suorituksiinsa tyytyväinen. Näin tapahtui muun muassa Bergenissä Suomen ennätyksen jälkeen, kun joka lajissa oli urheilijan mukaan vähän parannettavaa.

Sama kaava jatkui Tokiossa ja jopa niin pahasti, että pituudessa hän koki sellaisen epäonnistumisen, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Vanninen vaelteli monta tuntia hotellissa varjojen mailla, minkä aikana hän joutui käymään pettymyksen läpi.

Vanninen oli kenties tällä kertaa jopa itse itsensä pahin kilpakumppani, sillä hän oli selkeästi ladannut itselleen (median ohella) todella suuret odotukset. Tietysti hän myös tietää, mihin pystyy, ja hänen kommenttinsa siitä, että "vähän olisi voinut mennä paremmin" ovat perusteltuja juuri siksi, että hän tietää varastossa olevan vielä metrejä, senttejä tai sekunteja.

Kauden tärkein kilpailu meni tällä kertaa mönkään, mutta muuten kausi oli lähes täydellinen: Suomen ennätys, alle 23-vuotiaden EM-kulta ja kultaa hallissa sekä EM- että MM-viisiottelussa.

Tämä kisa päättyi kyyneliin, mutta hänellä on onneksi vielä lukemattomia arvokisoja edessä. Niistä Vanninen itse odottaa paljon, joten kyllä me muutkin voimme näin tehdä. Hän on myös valmis tekemään sen eteen kaiken, että ensi kerralla ne kyyneleet eivät tule. Paitsi ehkä onnesta.