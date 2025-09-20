Saga Vanninen otti oman seitsenottelusuorituksensa raskaasti Tokion MM-kisoissa, itku tuli kilpailun jälkeen. Vanniselle yksi hetki oli kahden päivän urakan aikana erittäin raskas.

Vanninen oli pettynyt tekemiseensä jo seitsenottelun avauspäivän jälkeen, mutta toisen päivän avauslaji pituushyppy meni sen verran kehnosti, että se otti henkisesti poikkeuksellisen lujille.

– Yllättävän vaikea oli kerätä itsensä pituuden jälkeen. Ei ole ollut aikaisemmin noin pahaa fiilistä, että se meni jotenkin ihon alle, Vanninen kertoo tuntemuksistaan.

Valmentaja Erki Nool vahvisti, että hänen suojattinsa oli kuin maansa myynyt vielä kolme tuntia kisan jälkeen.

– Onneksi kaivoi taskusta tuollaisen keihästuloksen. Ja 800 metriä meni hyvin. Ne pelastivat vähän, Nool kommentoi.

Vanninen otteli pisteet 6396, mikä jää hänen Suomen ennätyksestään 167 pistettä. Tulos ei ole mikään katastrofi, mutta Vanniselle se oli jättimäinen pettymys.

– Olen tosi pettynyt. Oli minun isoin epäonnistumiseni, Vanninen sanoo viitaten uraansa.

Etenkin se tieto otti päähän, että pronssimitali irtosi pistein 6581, joka oli ehdottomasti Vannisen ulottuvilla.

– Se juuri eniten ehkä harmittaakin.Tuollaisia tuloksia pitäisi tehdä kisasta toiseen, mutta nyt oli vaan kaksi huonoa päivää.

– En tiedä mitä muuta oltaisiin voitu tehdä toisin. Kroppa tuntui hyvältä ja valmistautuminen meni hyvin. Aika paljon omaan piikkin laitan. Ei vaan pystynyt suoriutumaan niin kuin olisi pystynyt.

Vanninen vahvisti haastattelussa, että hän haluaa jatkaa yhteistyötä Noolin kanssa. Myös Nool kertoi jo ottelun aikana kirjoittaneensa muistiin Vannisen harjoitussuunnitelmia ensi kaudelle.

– Tuntuu, että haluaisi lähteä heti treenaamaan, kun ei tullut tulosta. Pari viikkoa pitää nyt kuitenkin huilata ja antaa pään palautua, Vanninen kuitenkin tuumaa.

Vanninen osasi myös kaivaa jotain positiivista, vaikka kisat eivät mennetkään odotusten mukaan.

– Ehkä pitää ajatella niin, että ainakin jäi nälkää ensi kautta ajatellen. Varmasti teen kovemmin töitä kuin muut, toki liikaa ei saa niitäkän tehdä.

Seitsenottelun voitti Yhdysvaltain Anna Hall pistein 6888. Irlannin Kate O'Connor oli toinen pistein 6714 ja kolmas USA:n Taliyah Brooks sekä Ison-Britannian Katarina Johnson-Thompson pistein 6581.

Sagan Vannisen haastattelun voi katsoa alta.

