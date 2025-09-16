Senni Salminen hyppäsi MM-kisojen kolmiloikan karsinnassa tuloksen 13,77, joka ei riittänyt finaalipaikkaan. Salminen otti karsiutumisen tyynesti.

Mikä on päällimmäinen fiilis?

– Semmoinen mjäh. En osaa oikein sanoa mitään. Innolla odotan, että pääsee aloittaa treenikauden, ja tässä on vielä paljon annettavaa kolmiloikalle, Salminen kommentoi.

Ensimmäinen hyppy oli Salmisen mukaan paras, mutta se oli valitettavasti hieman yliastuttu.

– Ei hirveitä vaadittu, mutta minulle tyypilliseen tapaan painetaan yli. Toinen hyppy hyvin varovainen ja viimeisellä liikayritystä, Salminen analysoi tekemistään.

Salminen kärsi kesällä kinkkajalan säären ongelmista, jotka oltiin kuitenkin saatu kuntoon Tokiota varten.

– Se ei tuntunut tänään missään eikä vaikuttanut hyppäämiseen.

Salminen ehti jo ennen kisoja miettiä, kannattaako Tokioon lähteä, mutta päätti tulla.

– Sehän tässä harmittaakin, että en saanut tulosta ulos. Etenkin kun sai mielentilan käännettyä, ja valmistava leiri meni hyvin. Minulla oli tosi hyvä olo nyt olla tuolla kentällä. En edes muista monista isoista kisoista mitään, mutta nyt ihan loppuun asti pysyin rauhallisena.

Salminen paljasti myös kolmiloikkakarsinnan jälkeen Ylelle, että hän saa vuoden alussa perheenlisäystä.