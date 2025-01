MM-rallissa kiehtova sääntömuutos – Toyotalta löytyy kullanarvoinen täsmäase: "Ensimmäinen, jota pyydämme auttamaan"

Ensi viikolla alkavalle MM-rallikaudelle tehtiin autojen huoltoa koskevia sääntömuutoksia, joiden avulla pyritään pitämään mahdollisimman moni autokunta mukana kilpailussa.

Jo viime vuosina joissain MM-ralleissa on nähty keskitetyn päivähuollon sijaan renkaanvaihtoalueita, joissa autokunnilla on ollut erilaisiin huoltotöihin käytössään 15 minuuttia. Kuljettajan ja kartanlukijan lisäksi toimenpiteeseen saa osallistua kaksi muuta kyseisen tiimin jäsentä, ja käytössä on ainoastaan ne osat ja työkalut, jotka kulkevat auton mukana erikoiskokeilla.

Tiimin huoltoauto on toimittanut paikalle uudet renkaat, ja tarvittaessa autoihin on saanut tässä yhteydessä vaihtaa myös turvallisuuteen keskeisesti vaikuttavia osia kuten vaikkapa tuulilasin tai turvavyöt.

Tänä vuonna renkaanvaihtoalueiden tilalla on mahdollista järjestää etähuolto, joka on MM-sarjassa tuttu vuosien takaa. Se tarjoaa kisajärjestäjille mahdollisuuden tuoda reitille uusia erikoiskokeita, jotka keskitetyn huollon tapauksessa olisivat liian kaukana.

Etähuolto kestää 20 minuuttia, ja siinä autoa saa kuljettajan ja kartanlukijan lisäksi työstää kolme mekaanikkoa. Heidän käytössään on paitsi autossa mukana kulkevat osat myös tietty ennalta määrätty paketti erilaisia varaosia ja työkaluja.

Tämän lisäksi autoja on tuttuun tapaan mahdollista korjata myös siirtymätaipaleiden varrella, ja nyt autoon saavat toisen sääntömuutoksen myötä koskea muutkin kuin vain kyseisen auton kuljettaja ja kartanlukija. Apuaan voivat näissä tilanteissa tarjota ainoastaan saman tallin sellaiset kuljettajat, jotka on kyseisessä kisassa nimetty ajamaan valmistajien MM-pisteistä.

– Tämä on kiva uudistus varsinkin nyt, kun tätä tehdään paljon televisioon. Se voi olla mielenkiintoista katsojallekin nähdä, jos toiset kuljettajaparit ovat siellä auttamassa. Jos yhden auton alla on vaikka kuusi ihmistä, siinä voi olla aikamoinen säpinä, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoi.

Tehdyillä muutoksilla halutaan varmistaa se, että mahdollisimman moni autokunta pystyy jatkamaan kilpailussa, mutta esimerkiksi tallikaverin apua ei kaikissa tilanteissa ole yksinkertaisesti mahdollista saada.

– Tässä tullaan tietysti siihen, että kuinka paljon siellä on siirtymällä aikaa huoltaa ja kuinka lähekkäin (saman tallin) kuljettajat ovat toisiaan.

2:14 MM-rallikausi käynnistyy: Pääluokkaan saadaan jälleen täyden kauden ajavia suomalaisia.

Latvalan mukaan sääntö sopii Toyotalle erityisesti siksi, että heiltä löytyy kuljettajakokoonpanostaan Elfyn Evans, joka tunnetaan melkoisena rasvanäppinä.

– Mielestäni Elfyn Evans on yksi MM-sarjan parhaista mekaanikoista. Jos siis jollain tulee ongelmia, Elfyn on varmaan se ensimmäinen, jota pyydämme auttamaan, koska hän on nopein siinä.

Toyotan kakkostiimissä yksinään ajavan Sami Pajarin kannalta sääntö on sikäli armoton, että hänelle ei kukaan saa tarjota apuaan.

– Lähtökohta on se, että itse osaa tehdä remontit autolle, ja mielestäni ihan hyvä siinä olenkin. Mutta joo toki Elfynistä on puhuttu, että hän on ihan huippu, Pajari sanoo.

Rehellisyyden nimissä osaamista löytyy myös muista talleista, ja esimerkiksi Hyundain Ott Tänakilla on erittäin vahva mekaanikkotausta.