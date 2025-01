Kommentti: Kalle Rovanperä palaa pahat mielessä – nämä asiat voivat pelastaa MM-rallikauden

Kalle Rovanperä aloittaa MM-rallikauden levänneenä ja latautuneena. Vaikka Rovanperä on suomalaisten iloksi taas suurin suosikki mestariksi, tulevan kauden ja koko lajin kannalta sopii silti toivoa, ettei luvassa olisi aivan pelkkää paratimarssia. MTV Urheilun Mikko Hyytiä nostaa esiin kolme asiaa, jotka toivottavasti palvelevat jännitteen säilymistä.

Kun Rovanperä jättäytyi viime kauden ajaksi puolikkaalle ohjelmalle, monet miettivät, mikä mahtaa olla hänen ajotuntumansa laita niissä kisoissa, joissa hän on mukana viivalla.

No, siinä ei ollut mitään vikaa.

Rovanperä voitti kauden seitsemästä startistaan neljä – enemmän kuin kukaan muu – ja niissä kolmessa muussakin kisassa hän keskeytti kärkipaikalta. Kauden jälkeen Rovanperä sanoi suoraan tavoitelleensa kaikkien seitsemän kisan voittamista.

Puhtaasti vauhdilla mitattuna Rovanperä oli kauden selkeästi nopein kuljettaja. Eroa pohja-aikaan tuli keskimäärin 0,07 sekuntia kilometrillä, kun niin ikään osittaisella ohjelmalla kauteen lähteneen tallikaveri Sébastien Ogierin kohdalla ero oli 0,13. Täyden kauden kuskeista kovinta kyytiä piti näin mitattuna Hyundain Ott Tänak (0,20).

Ajettuihin erikoiskokeisiin suhteutettuna Rovanperä ja Jonne Halttunen tehtailivat peräti kolmanneksen enemmän pohja-aikoja kuin mestaruuskausillaan 2022–2023.

Näistä lähtökohdista kauden 2025 voisi kuvitella olevan Rovanperälle pelkkä suupala, mutta onneksi asetelma ei sittenkään ole aivan niin yksiselitteinen.

Ei-toivottu velvollisuus

Täyden kauden kuljettajaksi palatessaan Rovanperä joutuu luopumaan yhdestä viime kauden suurimmasta valttikortistaan eli lähtöpaikasta.

Kun kauden avauskisa jäi viime vuonna väliin ja kauden toisessa kisassa Ruotsissa tuli keskeytys, sijoitus MM-sarjassa oli lähtöpaikkoja ajatellen ihanteellinen läpi kauden. Rovanperä starttasi perjantaipäiviin neljästi kuudentena ja kolmesti seitsemäntenä.

Näinä päivinä hän jäi pohja-ajasta keskimäärin vain 0,05 sekuntia kilometrillä. Jutun juju piilee siinä, että kahdella mestaruuskaudella perjantain lähtöpaikka oli 22 kertaa 26:sta ensimmäisenä, ja eroa pohja-aikaan tuli keskimäärin 0,25 sekuntia kilometrillä.

Kovin koetinkivi MM-sarjan kärkimiehelle on taas keskellä kautta, toukokuusta Portugalista syyskuuhun Chileen ulottuva seitsemän kisan putki, joka ajetaan kokonaan soralla.

Toisaalta: se, että Rovanperä starttaa perjantaina ensimmäisenä ei ennenkään ole estänyt häntä voittamasta kisaa täysin pystyyn.

Kuka sopeutuu nopeimmin?

Suurin muutos alkavalle kaudelle on se, että Hankook korvaa rengasvalmistajana Pirellin. Kolmivuotisen sopimuksen tehnyt korealaisfirma on toiminut EM-sarjan yhtenä rengasvalmistajana pian kahden vuoden ajan, mutta se, mitä tuleman pitää, on silti jossain määrin kysymysmerkki.

Rally1-auton vaatimukset renkaille ovat jotain aivan muuta kuin pykälää pienemmän Rally2:n.

Hankook on tehnyt MM-debyyttiään varten kahden vuoden tutkimus- ja kehitystyön. Varsinaiset rengastestit, joihin osallistuivat kaikki kolme pääluokan tallia, aloitettiin viime helmikuussa. Testejä ajettiin kaikkiaan kahdeksassa maassa, muun muassa Suomessa.

Testikilometrejä kertyi 11 kuukaudessa noin 2 100: 400 kilometriä jäällä, 200 kilometriä lumisella asfaltilla, 500 kilometriä kuivalla asfaltilla ja 1 000 kilometriä soralla.

– Isoin tekijä on se, kuka pystyy sopeutumaan uuteen renkaaseen nopeimmin, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoo.

– Kun kuljettaja ajaa tiettyä rengasta, hän oppi sen ominaisuudet ja tekee auton säädöt sen mukaan. Nyt on erilainen rengas, ja jos auto vaikka elää enemmän, sitä pitää kompensoida ja muuttaa säätöä. Kuka sitten pystyy ajamaan niillä säädöillä, on sellainen asia, joka nähdään heti Montessa.

Vaikka renkaisiin liittyvä epävarmuus on katsojien näkökulmasta todennäköisesti ennen kaikkea viihdyttävää, Latvala toivoo, etteivät renkaat ratkaisisi kisoja. Se mahdollisuus on kuitenkin olemassa.

– Siihen pitää varautua, että kun on uusi rengasvalmistaja, he joutuvat kehittämään rengasta vielä kauden aikana. Uutta se on kaikille, ja on mielenkiintoista nähdä, kuka sopeutuu parhaiten.

Uusi, uljas Hyundai

Kun Rally1-autot otettiin MM-sarjassa käyttöön kolme vuotta sitten, Toyota sai uuteen aikakauteen lentävän lähdön. Hyundai jäi oman autonsa kehitystyössä pahasti telineisiin, ja kauden 2022 avausosakilpailu tuli sille eteen aivan liian aikaisin.

Tästä on maksettu hintaa aina näihin päiviin asti.

Hätäisesti suunnitellun ja rakennetun korin vuoksi Hyuyndai on joutunut tietyissä asioissa taistelemaan ikään kuin toinen käsi selkänsä taakse sidottuna.

Alun perin Hyundain oli määrä tehdä kaudelle 2025 kokonaan uusi auto, mutta kun ilmassa oli tämän vuoden sääntöjä koskien liikaa epävarmuutta, projekti hylättiin. Hyvitykseksi Hyundai sai kovan lobbauksen ansiosta luvan käyttää tänä vuonna kahden vuoden edestä niin sanottuja luokitusjokereita eli auton laajamittaisempaan kehitystyöhön varattuja päivitysmahdollisuuksia.

Motorsportille asiasta puhuneen Thierry Neuvillen mukaan Hyundai aikoo tuoda ensimmäiset päivitykset autoonsa helmikuisessa Ruotsin rallissa.

Mikäli päivitykset tuottavat Hyundain kannalta toivotun lopputuloksen, kilpailu kärkisijoista kiristyy entisestään.

Kaudella 2022 nopein Hyundai-kuljettaja jäi nopeimmasta Toyota-kuljettajasta keskimäärin 0,12 sekuntia kilometrillä ja kaudella 2023 peräti 0,16 sekuntia kilometrillä. Viime kaudella vastaava ero oli – osaltaan varmasti Rovanperän poissaoloista johtuen – vain 0,06 sekuntia kilometrillä.

Eiköhän siis pidetä peukkuja.