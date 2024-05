MM-rallissa täysin poikkeuksellinen päätös – Hyundain uhkailu sai kilpailijat taipumaan?

Hyundai on kärsinyt Rally1-autonsa luotettavuusongelmista, vaikka Thierry Neuvillen MM-johdon lisäksi tiimi keikkuu myös valmistajien sarjan kärjessä. Nyt kilpailijat ovat myöntyneet ehdotukseen, että Hyundai voisi käyttää loput tämän vuoden jokereistaan kauden 2025 auton kehittämiseen.

– Sitä voivat hyödyntää kaikki, emme vain me, Abiteboul kommentoi.

– Suurin heikkoutemme, jonka halusimme korjata, on luotettavuudessa ja auton säädöissä. En halua mennä liikaa yksityiskohtiin, mutta luotettavuus voi edelleen pettää milloin tahansa – kuten Keniassa näimme.

– Valitettavasti emme ole saaneet siihen mitään korjausta, joten sen me saamme toivottavasti luokitusjokereilla kuntoon, ja osittain myös auton säätöongelmat, Abiteboul uskoo.

Kädenojennus on Hyundain kilpailijoilta joka tapauksessa poikkeuksellinen. M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener myöntää, ettei päätöstä otettu altavastaajan riveissä mukisematta vastaan. Hyundai on selvästi onnistunut kiristämään muut ehdotuksensa taakse.

– Jos (insinöörien) näkökulmasta suorituskyvyn lisääminen on heidän ainoa tavoitteensa, ja jos meillä on etumatka siitä, että olemme tehneet parempaa työtä, miksi antaisimme muiden tehdä jotain toisin? Millener toteaa.

– Ymmärrän täysin sen näkökulman, mutta jos me samaan aikaan aktiivisesti laitamme kaikessa vastaan ja pakotamme valmistajan lähtemään, koska he eivät koe, että heillä olisi mahdollisuuksia, niin mikä sitten on parempi?