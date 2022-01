Esapekka Lappi nostaa esiin merkittävän yksityiskohdan: tämän vuoksi Kalle Rovanperän ongelmat tuskin toistuvat Ruotsissa – "Joutuu pirun tarkasti ajamaan"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Mieluummin yli- kuin aliohjaava

Juuri soralle uusien autojen pitäisi istua kaikkein parhaiten, sillä kun sorakisoja on kalenterissa kaikkein eniten, painopiste lukkojen kehitystyössä on ollut juuri soralla.

– Se on kyllä aika raakaa, että pitää olla samat lukot kaikilla kuskeilla, soralla ja asfaltilla. Kyllähän se auto on joka paikassa kompromissi. Tai sanotaan, että se ei ole varmaan missään ikinä täydellinen.

– Sitten nyt ainakin on jotain työkaluja siihen, jos minusta tuntuu samalta kuin Kallesta. Varmasti Kalle myös muutti ajotyyliä, mutta se pitää sitten selvittää, että miten. Mutta se, pystymmekö hyödyntämään soralla tuota hommaa, niin en usko. Se on kuitenkin niin erityyppistä.

"Pärjäämään lähden"

– Ruotsissa ehkä pärjää aliohjaavalla paremmin, koska siellä joutuu kuitenkin niin pirun tarkasti ajamaan sitä uraa pitkin, joka on tosi kapea. Perä ei saa lähteä urasta pois, koska sitten kello käy tosi paljon. Se on kyllä näyttävän näköistä, ja tuntuu, että tullaan kovaa, mutta se on tosi hidasta etenemistä.

– Oletus on näin, jos on normaali talvi. Toki jos siellä on plussaa eikä sada lunta, sittenhän on tosi hyvä lähteä jo kärjestä. Toivotaan, että sataa paljon lunta, niin itsellä olisi hyvä paikka.