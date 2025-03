Hyundailta taka-askel MM-rallin alla – tallin tunteva Janne Ferm: "Tosi oudolta tuntuu"

Hyundai-tallin lähtökohdat Kenian MM-ralliin ovat jälleen kerran vaikeat. MM-sarjassa takamatkalle jäänyt tiimi joutuu turvautumaan vanhempaan autoonsa klassikkokisassa.

Hyundai esitteli päivitetyn menopelinsä Ruotsin MM-rallissa helmikuussa. Tulokset eivät olleet toivottuja, sillä päävastustaja Toyota otti toisen peräkkäisen kaksoisvoittonsa. Ero MM-sarjassa on 120–72 japanilaistallin eduksi.

Kauden kolmas kisa, Safari-ralli Keniassa, on ollut viime vuosina Hyundain murheenkryyni. Ott Tänak oli kolmas vuonna 2021, mutta sen jälkeen Hyundai on jäänyt Keniassa ilman palkintosijaa, ja samalla Toyota on juhlinut jopa kahta neloisvoittoa.

– Kenia ei ole viimeisen suorituskyvyn ralli, vaan luotettavuusralli. Sillä puolella Toyota on pyyhkinyt lattiaa Hyundailla viime vuodet, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko aloittaa ennakkoanalyysinsä.

– Onko Hyundain keksinyt mitään? Siinä mielestäni jännitys piilee, lisää toinen MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm, joka edusti vielä viime kaudella Hyundaita Esapekka Lapin kartturina.

Hyundain karikkona Kenian sorateillä on ollut luotettavuus. Tällä viikolla se aikoo ajaa Keniassa viime vuoden autollaan, jota se käytti vielä myös Monte Carlon avauskisassa tammikuussa. Tiimi ottaa siis askeleen taakse.

Hyundain johtava ralli-insinööri Gerard-Jan de Jongh kertoo, että ratkaisu tehtiin juuri luotettavuuskysymysten takia.

– Jousituksen päivitetyillä osilla ei ollut yksinkertaisesti niin paljon kilometrejä alla, että olisimme voineet luottaa niiden kestävän rallin kovimmassa testissä, De Jongh kommentoi Dirtfishille.

De Jonghin mukaan tämä kilpailu jää kuitenkin melko varmasti viime vuoden auton joutsenlauluksi.

"Eivät vain luota"

2:20 Tässä asetelmat seuraavaan MM-ralliin Keniaan.

MTV Urheilun asiantuntijakolmikossa ratkaisu herättää ihmetystä, mutta myös ymmärrystä. Ferm, jolla on ensikäden tietoa vuoden 2024 autosta, on skeptisin.

– Sen takia se minusta oudolta tuntuu, kun vanha autokaan ei ole ollut kauhean luotettava Keniassa. Tosi oudolta tuntuu, Ferm kertoo.

Jari Ketomaa avaa enemmän Hyundain Ruotsiin tekemiä muutoksia.

– Hyundai on muuttanut tosi paljon tukivarsien ja iskunvaimentajien kulmia siinä uudemmassa geometriapaketissa, jolla he ajoivat Ruotsissa. Kenian tyyppisissä olosuhteissa tulee paljon kovia iskuja, ja kun muutetaan auton ajokorkeutta korkeammaksi, niin he eivät vain luota tähän uuteen pakettiin tarpeeksi, ilmeisesti liian vähäisten testien seurauksena.

– Aikaisemmassakin setupissa on ollut luotettavuusongelmia Keniassa. On kuitenkin viisaampaa lähteä sillä, koska siitä tiedetään enemmän, Ketomaa linjaa.

Asiantuntija painottaa myös sitä, että Hyundailla oli vuosia sitten kiire suunnitella autoaan, minkä seurauksena siinä on edelleen vajaavaisuuksia. Toyota on ollut jo lähtötilanteessa vahvempi paketti.

– Nämä ongelmat ovat Hyundailla läsnä edelleen ja korostuvat ääriolosuhteissa, Ketomaa sanoo.

– Hyundai on ollut ottavassa roolissa vauhdillisesti tämän alkukauden, ja kun tietää vielä Kenian rallin historian, niin ei ole missään tapauksessa optimilähtökohta Hyundailla, Tahko komppaa.

Ketomaalla on yksinkertainen sotasuunnitelma Hyundaille Keniaaan.

– Autot maaliin, pisteitä tulee miten tulee.

Kenian MM-ralli käynnistyy testierikoiskokeella keskiviikkona. Ensimmäiset kisa-ek:t ajetaan torstaina.