Teemu Suniselta lupaavaa puhetta tulevaisuudestaan rallin MM-sarjassa – "Ottin lähtö muutti tilannetta huomattavasti"

Suninen jätti M-Sport Fordin WRC-tiimin kesken viime kauden, ja tänä vuonna hän on kilpaillut MM-sarjan WRC2-luokassa Hyundain kuljettajana. Hyundain WRC-tehdastiimistä on ensi kaudelle avoinna vielä yksi paikka, johon Sunisella on mahdollisuus.