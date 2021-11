Onko Kalle Rovanperän turha unelmoida Toyotan ykköskuskin paikasta? Tähtinimeltä tiukka huomio: "Ihmiset ehkä olettavat niin"

– Mestaruuden menetys ei lopulta ollut niin iso pettymys. Hyväksyin jo Kreikassa, että tittelitaisto on aika tavalla mennyttä. Pystyimme toki nousemaan vielä kamppailuun ja antamaan edes vähän painetta Sebille ja Julienille (kartanlukija Ingrassia ). Tiesimme kuitenkin, että he myös kestävät painetta. Olihan se silti hauskaa, Evans jatkoi.

– En koe, että meillä on ykköskuskin roolia Toyotalla ollenkaan. Ihmiset ehkä olettavat niin, koska minulla on eniten kokemusta ensi vuonna. Meidän tallimme on vahva juuri siitä syystä, että kaikilla on samat mahdollisuudet, Evans ruotii.