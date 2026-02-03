Suomen MM-ralli tunnetaan vähintään kahden seuraavankin vuoden ajan Secto Rally Finlandina. Heinä-elokuussa ajettavan kisan reitti julkaistiin tänään.

Ralli alkaa ajotapahtumien osalta torstaina. Testierikoiskokeena ajetaan kahden viime vuoden tapaan Ruuhimäki. Päivän ainoa kilpailullinen erikoiskoe on legendaarinen Harjun yleisö-ek.

Perjantain osalta reitti on uudistunut merkittävästi.

– Lähes puolet on täysin uutta, ennen ajamatonta osuutta WRC-aikakaudella, apulaiskilpailunjohtaja Kari Nuutinen sanoo.

Päivän avaava Laukaa ajetaan viime vuoteen nähden päinvastaiseen suuntaan. Toisena pätkänä ajettava Saarikas on samanlainen kuin viime kesänä.

Päivän kolmas pätkä, Sydänmaa, muodostuu aiemmin ajetusta Sirkkamäen erikoiskokeesta ja vieläkin kauempaa historiasta löytyvästä Kalliokosken pikataipaleesta.

Lenkin viimeinen päkä on nimenä kokonaan uusi Hoho, mutta siinäkin reitti vie osittain vanhaa tuttua Halttulan erikoiskoetta pitkin, tosin toiseen suuntaan.

– Joskus 1995 on viimeksi ajettu niitä kulmia, missä tullaan tämä erikoiskoe päättämään.

Perjantai päättyy tuttuun tapaan Harjulle.

Lauantai on viime vuosilta huomattavasti tutumpi, ja silloinkin ajetaan kaksi neljän pätkän lenkkiä.

Aamu alkaa Jyväskylän lähistöllä Parkkolassa.

– Pätkää on muutettu vähän. Siihen tuotiin lisää pituutta ja saatiin yleisölle yksi uusi hyvä katselualue, kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen kertoo.

Tämän jälkeen körötellään pidempi siirtymä Päijälään, jota sitäkin on muutettu viime vuodesta.

– Sitä on lyhennetty aika paljon. Lähtöpää on uutta.

Heti Päijälän perään vuorossa on Västilä, joka ajetaan eri suuntaan kuin viime vuonna.

– Siinä on hienoja paikkoja. Se on yksi minun suosikkipätkiäni aivan ehdottomasti, Tarkiainen sanoo.

Lenkin viimeisenä pätkänä ajetaan Leustu, joka katkaisee pitkän siirtymän kohti Jyväskylää.

Viime vuonna rallin huipennuksena ajettiin Ouninpohja sunnuntaina kahteen kertaan, mutta tänä vuonna pikataipaleiden kuningas on pudotettu tylysti kokonaan sivuun. Sen tilalla sunnuntaina ajetaan kahteen kertaan Himos-Jämsä-niminen erikoiskoe, jolla on mittaa hulppeat 30 kilometriä.

– Hienoa pätkää. Siinä on nopeaa valtion tietä se alkuosa, sitten tullaan pienempää yksityistietä väliosuus, ja loppu tullaan rinnettä alas, Nuutinen kertoo.

– Se maali on hyvä, kompakti paketti. Kaikki mahtuu yhdelle tontille, ja ihmiset näkevät samoilta jalansijoilta toista kilometriä rallin ajamista ja maalijuhlallisuudet. Ei sellaista ihan joka paikassa synny, Tarkiainen sanoo.

Torstai 30.7.

EK1 Harju Erikoiskokeet yhteensä 2,58 km

Perjantai 31.7.

EK2 Laukaa 1 EK3 Saarikas 1 EK4 Sydänmaa 1 EK5 Hoho 1 EK6 Laukaa 2 EK7 Saarikas 2 EK8 Sydänmaa 2 EK9 Hoho 2 EK10 Harju 2 Erikoiskokeet yhteensä 127,94 km

Lauantai 1.8.

EK11 Parkkola 1 EK12 Päijälä 1 EK13 Västilä 1 EK14 Leustu 1 EK15 Parkkola 2 EK16 Päijälä 2 EK17 Västilä 2 EK18 Leustu 2 Erikoiskokeet yhteensä 126,08 km

Sununtai 2.8.