MM-kisapelaajalta kyseenalainen Venäjä-viittaus – asiantuntijat tulistuivat: "Provokaatio"

Kamerun pelasi torstaina Sveitsiä vastaan MM-turnauksensa avausottelun. Se hävisi pelin 0-1-lukemin. Ottelun jälkeen huomio kiinnittyi Kamerunin keskikenttäpelaajan Gaël Ondouan kenkiin, joihin oli painettu Venäjän lippu. Venäjä on ollut suljettuna kansainvälisestä jalkapallosta maan hyökättyä Ukrainaan. Norjan Helsinki-komitean pääsihteeri ja maan jalkapalloliiton eettisen komitean jäsen Berit Lindeman odottaa kansainväliseltä jalkapalloliitolta Fifalta toimia.

– Se osoittaa jälleen, kuinka sekaisin Fifa on, jos se ei johda urheilulliseen reaktioon. Se on poliittinen merkintä, joka ymmärretään tukena kielletylle joukkueelle, Lindeman sanoi NRK:lle.

NRK:n jalkapalloasiantuntija Carl-Erik Torp on samoilla linjoilla.

Ondoualla on Venäjän passi ja on kasvanut osan elämästään Venäjällä sekä edustanut useaa seuraa maassa.

– Se ei ole varmaa, että tarkoittaako hän sitä provokaationa. Hän on viettänyt monia vuosia Venäjällä, hän ehkä osaakin hiukan venäjää, mutta nyt se on provokaatio., Torp sanoi.

– Tämä on tarkoituksellinen teko jättää jälki ja se on sormi silmään Venäjän sulkemispäätökselle, Lindeman komppasi.

– Jalkapallosta ja Fifan omista arvoista kertovat ilmaisut, kuten tasa-arvo ja One Love, joiden ehdottomasti tulisi olla pelaajien sananvapauden piirissä, ovat kiellettyjä. Samalla poliittiset mielenilmaukset annetaan mennä sormien läpi. Fifan täytyy puuttua, Lindeman summasi.

Fifan lehdistövastaava Giovanni Marti vahvisti NRK:lle, että kattojärjestö on tietoinen asiasta, mutta he eivät näe mitään ongelmaa Venäjän lipussa.

– Voin kertoa, että kurinpitokomitea tietää tästä, mutta siinä ei ole mitään ongelmaa, koska hän kasvoi Venäjällä. Hän on Kamerunista ja Venäjältä. Tämä on vain hänen maansa lippu, totesi Marti, jolta kysyttiin tämän jälkeen Fifan Venäjälle asettamasta kiellosta, johon kuuluu myös Venäjän liput.

– Kurinpitokomitea tietää hänen kengistään, mutta siinä ei ole ongelmaa. Hän on Kamerunista ja Venäjältä. Hänellä on kaksoiskansalaisuus, Marti sanoi.

Martilta kysyttiin vielä, että eikö Venäjän lippu olisi suurempi poliittinen merkki kuin One Love -kapteeninnauha.

Ondoua on suosittu mies Venäjällä ja hänen kenkänsä on myös huomioitu maassa. Lukuisat mediat nostivat Kamerunin keskikenttäpelaajaa esille ja Sports.ru -urheilulehti julkaisi perjantaina 27-vuotiaan Ondouan avoimen kirjeen, jossa hän puhui rakkaudestaan Venäjään. Ondoua antoi lauantaina haastattelun Sport-ekspressille .

– Pelaan aina kengissä, joissa on liput. En aio koskaan lopettaa sitä. Venäjä on kotini kuten Kamerunkin. Mikä on ongelma? Jos joku tulee ja kysyy minulta kysymyksen, vastaan heille. Vaikka kengistäni valitetaan, aion silti käyttää niitä, Ondoua totesi.