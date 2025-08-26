Valioerotuomarikerho haluaa asiattoman ja vaarallisen toiminnan loppuvan välittömästi.

Miesten jalkapalloliigan ja toiseksi korkeimman sarjatason eli Ykkösliigan erotuomareita edustava Valioerotuomarikerho kertoi tiistaina X-tilillään tehneensä rikosilmoitukset tapahtumista, jotka liittyvät kolmeen elokuussa pelattuun otteluun.

Valioerotuomarikerhon mukaan 11. elokuuta pelatun HJK–Ilves-liigaottelun rikosilmoitus liittyy siihen, että erotuomari sai pelin jälkeen "useita solvaavia viestejä ja uhkausviestin siviilinumeroonsa". Erotuomari Oliver Reitala antoi ottelussa suoran punaisen kortin Ilveksen Joona Vetelille, mikä herätti runsaasti keskustelua.

Viime lauantaina pelatussa Ilveksen ja Interin välisessä liigaottelussa erotuomari "sai osuman katsomosta lentäneestä täydestä oluttuopista". Valioerotuomarikerhon mukaan "lisäksi toisesta katsomosta heitettiin kentälle useita tuoppeja ja pahvimukeja, joista yksi osui avustavaan erotuomariin".

Rikosilmoitus on tehty myös Ykkösliigan ottelusta SalPa–Jippo, joka pelattiin viime lauantaina. Valioerotuomarikerhon mukaan katsomosta kuului rasistisia huutoja ottelun aikana.

– Jatkossa kaikista vastaavista tapauksista tullaan aina tekemään rikosilmoitus. Epäasiallinen ja vaarallinen toiminta halutaan loppumaan välittömästi, eikä siihen nähdä enää muuta lievempää keinoa, Valioerotuomarikerho totesi kyseisistä otteluista.

"Tilanne on erittäin valitettava"

Ilveksen ja Interin välisen ottelun tapahtumat etenevät myös Palloliiton kurinpitoon.

– Tilanne on erittäin valitettava ja herättää huolta erotuomarien turvallisuudesta kentällä. Meillä ei ole sijaa väkivallalle tai uhkaavalle käytökselle jalkapallossa, erotuomaripäällikkö Johan Holmqvist sanoi maanantaina Palloliiton kotisivuilla.

Rikosilmoituksista kertoi Aamulehti tiistaina.