Japanilainen keskikenttäpelaaja Atomu ”Atom” Tanaka jatkaa MTV Urheilun tietojen mukaan uraansa Veikkausliigasta pudonneen KTP:n riveissä.

Tanakan yksivuotinen sopimus KTP:n kanssa oli määrä umpeutua tähän vuoteen, eikä hänen kerrottu jatkavan seurassa Veikkausliiga-putoamisen jälkeen.

MTV Urheilun tietojen mukaan osapuolet ovat kuitenkin päässeet yhteisymmärrykseen uudesta diilistä, minkä myötä 38-vuotias japanilaistaituri jatkaa kotkalaisryhmän riveissä myös ensi kaudella Ykkösliigassa.

Tanaka saapui Suomeen kymmenen vuotta sitten, kun hän pelasi ensimmäisen pätkänsä HJK:ssa 2015–2017. Seuraavat vuodet kotimaassaan viettänyt keskikenttämies palasi helsinkiläisseuraan 2020, mistä tie vei kauden 2024 jälkeen KTP:n riveihin.

HJK:n kanssa viisi Veikkausliigan mestaruutta ja kaksi Suomen cupia voittanut Tanaka oli päättyneellä Veikkausliiga-kaudella tärkeä osa KTP:n miehistöä. Hän pelasi kaikkiaan 27 ottelua Veikkausliigassa putoamiskarsinta mukaan lukien. Vyölle kertyi yksi maali ja kolme maalisyöttöä.