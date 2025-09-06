Suomalaistuomareiden mitta täyttyi – järkyttävät törkyviestit julki: "Perheenjäseneni ovat saaneet uhkauksia"

Jalkapallon Veikkausliigan ja Ykkösliigan erotuomarit astuivat hiljattain esiin heihin kohdistuneen häirinnän vuoksi. Huolestuttava trendi haluttiin tuoda nopeasti julki, vaikka helppoja ratkaisuja ei ole olemassa. Tuomarit ovat tehneet tapauksista myös rikosilmoituksia.

Elokuun alussa pelatun HJK–Ilves-ottelun erotuomari sai siivilinumeroonsa useita solvauksia ja uhkauksia.

Osa viesteistä on nähtävillä artikkelin yläosan videolla.

Myöhemmin Ilves–FC Inter-ottelun tuomaristo sai katsomosta tavaraa niskaansa. Samana päivänä Ykkösliigassa pelatussa SalPan ja Jippon kohtaamisessa erotuomariin kohdistettiin rasistisia huutoja.

Tuomarit päättivät laatia tapauksista rikosilmoitukset.

– Meidän mielestä raja ylittyi. Tekemiämme päätöksiä ja tilanteita pitää kritisoida, niistä voi puhua, mutta tietty raja menee. Nyt tapahtuneet asiat ovat rikoksia, Veikkausliigassa erotuomarina tutuksi tullut Peiman Simani sanoi MTV Urheilulle.

– Jos me emme tällä tasolla puutu näihin, asiat valuvat aina alaspäin ja nuoremmat tuomarit kärsivät. Meidän on pakko asettaa raja.

Simanin mukaan tuomarit tietävät, että 99 prosenttia kannattajista tuo otteluihin hyvää tunnelmaa ja intohimoa.

– Arvostamme sitä tosi paljon, mutta tällainen ei ole ookoo.

15 vuotta tuomaroinut Simani kertoo saaneensa henkilökohtaisesti kokea uransa varrella monenlaista häirintää.

– Olen saanut uhkauksia. Perheenjäseneni ovat saaneet uhkauksia. On heitetty tavaroilla ja olen saanut rasistisia kommentteja. Ihan kaikenlaista. Nämä ovat niitä mitä enimmäkseen on tullut.

Ottelutapahtumien ulkopuolella tapahtuva häirintä on tapahtunut Simanin kohdalla pääasiassa viestien muodossa.

– Joudun esimerkiksi tosi tarkasti miettimään, ketä perheenjäseniä pidän sosiaalisessa mediassa esillä ja missä näkyy kukakin. Ensimmäisen kerran jälkeen oppi senkin asian.

Katso Tulosruudun juttu aiheesta artikkelin yläosan videolla. Näkemyksensä tilanteeseen antaa myös Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa.