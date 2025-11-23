SJK:n päävalmentaja Stevie Grieve lähestyy lähtöä Seinäjoelta.
Ruotsin Superettanissa pelaava Helsingborg IF on MTV Urheilun tietojen mukaan tarjonnut Grievelle työpaikkaa lauantaina käytyjen keskusteluiden jälkeen.
Grieve tapasi viikonloppuna Helsingborgia, jonka kiinnostuksesta MTV Urheilu uutisoi aiemmin tässä kuussa.
Grieve on tiettävästi valmis tarttumaan työpaikkaan Ruotsissa. Neuvottelut siirrosta jatkuvat seuraavaksi seurojen välillä. Grieven sopimus SJK:n kanssa ulottuu vuoteen 2027.
Grieven ja Helsingborgin neuvotteluista uutisoi ensimmäisenä Expressen.