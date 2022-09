Miten vanhuuteen kuollaan? Näin voi käydä, kun elää riittävän pitkään

Artikkeli on uusinta vuodelta 2017.

– Siinä heillä on varmaan ollut hyvä perimä. Mutta eittämättä elintavoillakin on vaikutusta. Yleensä terveinä säilyneet vanhukset eivät ole polttaneet tupakkaa tai käyttäneet paljoa alkoholia vaan liikkuneet runsaasti, olleet sosiaalisesti aktiivisia ja hankkineet paljon koulutusta. Nämä kaikki asiat suojaavat sairauksilta ja jossain määrin muistinkin heikkenemiseltä.

Tilastollisesti on fakta, että iän karttuessa yhä useampi sairastuu esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, syöpiin tai dementoiviin muistisairauksiin. Niihin useimmat myös myöhemmin kuolevat – ellei elämä sitten pääty johonkin äkilliseen yksittäistapahtumaan.

– Sehän on yksi sepelvaltimotaudin ilmenemismuoto. Tauti ei välttämättä juurikaan oireile ennen ensimmäistä rajua infarktia, Konttila sanoo.

imago/JOKER/ All Over Press

imago/JOKER/ All Over Press

Mitä tarkoittaa vanhuuteen kuoleminen? Tällainen on hauraus-raihnausoireyhtymä

– Liikkuminen on vähentynyt ja olotila voipunut ja kuihtunut. Lihavakin voi olla niin sanotusti lihavanhauras (fat frail), jolloin puhutaan sarkopeenisesta lihavuudesta. Usein pienikin terveydellinen vastoinkäyminen romahduttaa tällaisen henkilön voinnin, Konttila selittää.

On melko harvinaista, että pelkkä vanhuudenheikkous kirjattaisiin viralliseksi kuolinsyyksi.

All Over Press

All Over Press

"Yleensä esiin nousee yksi syy"

Koska monilla vanhoilla ihmisillä on useampia sairauksia, kuolinsyyn nimeäminen ei välttämättä ole yksiselitteistä.

Kuolintodistuksesta on aina löydyttävä välitön kuolinsyy ja peruskuolinsyy. Kuolinsyyksi ei riitä esimerkiksi sydämen pysähtyminen – sydän pysähtyy lopuksi kaikilla, jotka kuolevat. Pitää olla käsitys siitä, mikä sairaus on johtanut sydämen pysähtymiseen.

– Jos sepelvaltimotautia sairastava saa sydäninfarktin, niin välitön kuolinsyy on sydäninfarkti ja peruskuolinsyy sepelvaltimotauti.

– Jos potilas kuolee tilanteessa, jossa hän sairastaa vaikeaan vaiheeseen edennyttä Alzheimerin tautia ja saa sen komplikaationa keuhkokuumeen, niin silloin välitön kuolinsyy on keuhkokuume ja peruskuolinsyy Alzheimerin tauti. Myötävaikuttaviksi syiksi voi laittaa sepelvaltimotaudin tai diabeteksen, jos sellaisia on.

All Over Press

All Over Press

– Dementian loppuvaiheessa ihminen on viimeiset vuodet käytännössä täysin puhumaton vuodepotilas, joka tarvitsee liikkumiseen ja kaikkiin muihinkin asioihin toisen ihmisen apua. Yhdeksälle kymmenestä tulee jonkinlaisia syömisvaikeuksia, eli ruokaillessa helposti yskittää ja menee ruokaa väärään kurkkuun tai ruokaa ei vain pystytä nauttimaan riittävästi. Tämä altistaa keuhkokuumeelle, varsinkin, kun sänkypotilas on muutenkin alttiimpi infektioille.

– Jos on jo muutenkin täysin sängyn omana eikä oikein syö tai juo, kuolee todennäköisemmin kuin jos olisi perusterve.

Koska vanhuksen kuolema on harvoin yllättävä, ruumiinavauksiakin tehdään vain harvoin.

– Yleensä tiedossa on sairauksia, joiden perusteella pystytään aika suurella todennäköisyydellä päättelemään, mikä kuoleman aiheutti. Avaus tehdään, jos diagnoosi on jotenkin epäselvä tai tapaturmainen tai epäillään esimerkiksi hoitovirhettä, mutta melko harvinaista se on, Konttila toteaa.