Miten Uudenmaan eristäminen vaikuttaa Helsingin kaupungin toimintaan? Valmiuspäällikkö: "On erittäin selvää, ettei tämä tilanne ole viikoissa ohi"

Koronavirus on edennyt viime päivinä niin vinhaa vauhtia, että myös kaupungin päättäjien on täytynyt päivittää tilannekuvaansa jatkuvasti. Helsingissä koronatilanne käydään päivittäin läpi kello 13, jolloin ennakoidaan myös tulevia skenaarioita. Uudessa tilanteessa ennakointi on haastavaa niin kunta- kuin valtakuntatasolla.