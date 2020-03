Ikäihmisiä ei jätetä yksin koronaepidemian keskelle – kaikki yli 80-vuotiaat helsinkiläiset saavat puhelinsoiton: "Kriittistä on tavoittaa kaikki apua tarvitsevat"

– Kaupunkilaiset ja järjestöt ovat omaehtoisesti lähteneet järjestämään vapaaehtoistyörinkejä ja muita vapaaehtoistyön tapoja. Tämä on erityisen tärkeää ikäihmisille ja erilaisille riskiryhmään kuuluville, Vapaavuori sanoi.

Helsingin kaupunki on yhdessä Helsingin seurakuntien ja järjestöjen kanssa käynnistänyt toiminnan, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ikääntyneet helsinkiläiset saavat tukea puhelimitse. Apu on Vapaavuoren mukaan suunnattu yli 70-vuotiaille ikäihmisille, joiden tulee ohjeistuksen mukaan riskiryhmään kuulumisen vuoksi välttää kodin ulkopuolella liikkumista.