Vapaavuori Uudenmaan rajoituksista: "Baarien sulkeminen vaikuttaa enemmän taudin hidastamiseen ja arkeen"

Helsingin kaupunki ei ole päättämässä rajoituksista, sen tehtävä on vain noudata niitä.

– Tällä on suurempi periaatteellinen kuin käytännön merkitys. Voisin kuvitella, että seuraavat kolme viikkoa suurin osa uusimaalaisista ei muutenkaan lähtisi näinä aikoina reissaamaan. Ja välttämättömät matkat rajan yli saa joka tapauksessa tehdä, Vapaavuori sanoi.

Helsinki ei suosittele lisärajoituksia

– Keinot järeisiin rajoituksiin tulevat valtiolta, joten on luontevaa, että ne tehdään valtion puolelta. Meillä ei ole suunnitelmaa, että tekisimme omalta osaltamme lisää rajoituksia.

Vapaavuori arvioi, että ravintoloiden sulkemisella on käytännössä suurempi merkitys ihmisille kuin Uudenmaan eristämisellä.

– Kielto baarien ja ravintoloiden sulkemisesta on vaikuttavampi taudin leviämisen suhteen kuin Uudenmaan eristäminen. Se vaikuttaa arkeenkin enemmän.

– En lähde moittimaan hallitusta miltään osin. On kuitenkin hyvä huomata, että me poikkeamme muista pohjoismaista. Missään muussa Pohjoismaassa ei ole lähdetty maakunnan kokoisen alueen eristämiseen huolimatta siitä, että kaikissa muissa Pohjoismaissa tilanne on olennaisesti hankalampi kuin täällä.