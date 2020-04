Ilkka Ahtiaisen kommentti: Pääministeri latasi hirmuiset odotukset vapun jälkeiseen aikaan – antaako hallitus vihdoin happea riutuvalle taloudelle?

Toisin kävi. Oikeastaan ainut konkreettinen uusi tieto oli se, että suuret yleisötapahtumat kielletään heinäkuun loppuun asti. Kaikki muut kiellot kokoontumisrajoituksineen jatkuvat kuten tähän asti. Vappu on peruttu, ja niin on koko joukko muitakin suosittuja tapahtumia.

”Suomessa on mahdollista siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Kaikista rajoitustoimista ei voida kuitenkaan luopua kerralla, sillä tilanne on yhä vakava”, tiedotteessa sanotaan.

Talousromahduksen torjunta odottaa vapun jälkeistä aikaa

Nyt kysytään, mikä on yhteiskunnan kokonaisetu

Tähän asti hallitus on suostunut lähestymään koronastrategiaansa vain terveyden ehdoilla. Keskiviikkonakin pääministeri kertasi, kuinka hyvin virusepidemian rajaamisessa on onnistuttu. Tautitapauksia on siedettävä määrä, tehohoidon kapasiteetti ei ole ollut lähelläkään ylärajaa eikä vainajia ole paljon – ei edes kaikkein iäkkäimpiä ja heikkokuntoisimpia, joiden hengelle koronavirus aidosti on suuri uhka.