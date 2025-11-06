



Miten Suomen huumeongelma ratkaistaan? Asiantuntija iskee tiskiin neljä asiaa 4:13 Huumeiden takavarikot ovat kasvussa. Julkaistu 06.11.2025 22:45 Johanna Pakarinen johanna.pakarinen@mtv.fi Tullin mukaan huumausaineiden takavarikot ovat kasvaneet jyrkästi. Asiantuntija näkee Suomen huumeongelman laajana ja monisyisenä asiana. Syyskuun loppuun mennessä viranomaiset ovat ottaneet haltuun lähes kaksi tonnia huumeita, mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua on erityisesti kokaiinin ja huumelääkkeiden takavarikoissa. Lue lisää: Epäily: Kansainväliset rikolliset salakuljettivat Suomeen satoja kiloja alfa-pvp-huumetta Eilen Itä-Uudenmaan poliisi ja Tulli kertoivat paljastaneensa kansainvälisen rikollisorganisaation, jonka epäillään tuoneen Suomeen yli 600 kiloa huumeita. Erityisesti Alfa-PVP:n käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg näkee huumeongelman olevan Suomessa laaja ja monisyinen ongelma. Hän luettelee neljä asiaa, joiden pitäisi olla kunnossa, jotta ongelma voitaisiin ratkaista.





– Toimiva ennaltaehkäisy, varhainen tuki ja hoitoon ohjaus, sitten varsinainen hoito ja kuntoutusasiat kunnossa, sekä toimiva valvonta- ja kontrollipuoli. Tällä hetkellä meillä on nämä kaikki aika aliresurssoituja, eli vähän joka puolella vuotaa.

Käyttö muuttunut

Åbergin mukaan huumeiden käyttökulttuurissa on tapahtunut nopeaa muutosta.

– Päättäjillä on ollut muita asioita mielessä. Lisäksi päihdeongelmiin liittyy niin paljon stigmaa, että ei olla haluttu puuttua ja siihen ei ole löytynyt rahoitusta.

Åbergin mielestä rikosoikeudelliset ratkaisut eivät ole ensisijainen ratkaisu, jolla huumeidenkäyttäjän tilanne paranee.

– Kyllä se on tuki ja hoito, sekä oikea tieto päihteiden aiheuttamista haitoista, mitkä ovat niitä keinoja, joilla tilannetta voisi lähteä parantamaan.

– Meillä päihdeneuvonta esimerkiksi on hyvin suosittu palvelu juuri sen takia, että meille voi ottaa yhteyttä nimettömästi ilman, että tarvitsee pelätä seurauksia, Åberg sanoo.

Tällä hetkellä hoitoon pääsemisessä on Åbergin mukaan ongelmia sekä määrässä että laadussa.

– Voi olla hyvää hoitoa, mutta henkilö ei pääse sinne silloin, kun on tarve, vaan vasta vaikka kolmen viikon päästä. Tai sitten voi olla, että ei ole saatavilla sopivaa hoitoa.

– Meillä on esimerkiksi alkoholiriippuvuuteen tai opioidiriippuvuuteen tehokkaita ja toimivia keinoja, mutta sitten taas stimulanttiriippuvuuteen sitä ei niinkään ole.

Åberg korostaa hoidon ajoituksen ja oikea-aikaisuuden merkitystä.

– On erittäin tärkeää, että hoitoon pääsee silloin, kun se tarve ja motivaatio on. Kolmen viikon päästä voi olla mieli muuttunut tai voi olla liian myöhäistä, Åberg kertoo.

Hän kertoo olevansa huolissaan siitä, miten paljon eri järjestöiltä on leikattu rahoitusta.

– Järjestöt ovat nimenomaan tehneet ennaltaehkäisevää työtä, mikä on estänyt meidän palveluita ruuhkautumasta. Seuraamme huolestuneina sitä, mitä tulee tapahtumaan nyt, kun järjestöt eivät enää pysty samalla tavalla kannattelemaan, Åberg sanoo.