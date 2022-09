Suomessa kuolee huumeisiin suhteessa eniten alle 25-vuotiaita koko EU:ssa – tutkija kertoo, miten ja miksi lainsäädäntöä pitäisi muuttaa

Pitkäsen mukaan huumeiden kriminalisoinnin kautta käyttäjiin kohdistuu stigmaa ja syyllistämistä. Myös riittävän aikaisessa vaiheessa apuun pääseminen on hankalaa.

Tällä hetkellä Pitkäsen mukaan tie päihdehoitoon on hyvin takkuinen.

– Kaikkein huonointa on se, että lähetetään kotiin ja annetaan pussillinen lääkkeitä mukaan sellaiselle ihmiselle, jolla on jo mahdollisesti riippuvuusongelma.

Monet ihmiset kokevat olonsa ymmärretyksi vasta silloin, kun he ovat päässeet hoitoon. Pitkänen katsoo, että prosessia tulisi nopeuttaa, jolloin ihminen saisi tukea jo aiemmin.

"He ovat arvostettuja ihmisiä"

– Jos käyttäjä haluaa piikittää, hän tekee sen jossain. Käyttöhuone on yksi mahdollisuus saada ihmisiä myös avun piiriin, tunnistamaan ongelmaa ja saada kontakti ihmiseen.

– Osoitetaan myös samalla näille ihmisille, että heillä on oikeus saada palveluja. He ovat arvostettuja ihmisinä, eivät vain syrjäytyneitä huumeidenkäyttäjiä, vaan he ovat ihmisiä, joita kohdataan ja ollaan valmiita auttamaan.