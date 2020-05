Miten suojamaskia käytetään oikeaoppisesti ja millainen suoja on paras? VTT antaa neuvoja korona-arkeen ja kotikonttoreilta työpaikoille palaaville

Monella työpaikalla on alettu tehdä alustavia suunnitelmia sen suhteen, miten etätöistä pikkuhiljaa aletaan palailla työpaikoille. Yhtenä osana monimutkaisessa palapelissä on todennäköisesti jonkinlaisen hengityssuojaimen käyttö. Tuleeko maskin käytöstä pakollista vai ei, on vielä täysin auki.