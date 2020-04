Suojaavatko kotona tehdyt puuvillamaskit koronavirukselta? Tutkimusprofessorilta suora vastaus: "Voivat aiheuttaa jopa kohtauksen"

– Puuvillamaski, niin kuin mikä muukin tahansa maski käytännössä, estää meitä levittämistä omasta itsestämme pisaroita muualle. Sitä on aika paljon simuloitu ja vaikutus on oikeastaan sama kuin jos käytetään paperisia nenäliinoja, Harlin sanoo.

– Eli käsi edessä on huono ratkaisu aivastaessa, koska silloin meillä jää mikrobeja käteen, joita levitämme sitten kädessä. Jos meillä on suun edessä jokin muu, emme levitä niitä pisaroita ympäristöön.

Kysymykseen siitä, suodattaako kotona tehty puuvillamaski virukset hengitysilmasta, vastaus on yksiselitteinen.

– Ei. Meillä ei kotona kenelläkään ole sellaisia kankaita saatavissa, jotka sen oikeasti voisi tehdä. Kyllä se suoja on lähinnä kohteliaisuutta muita kohtaan, tutkimusprofessori toteaa.

– Sitä voidaan myös kuvata samalla termillä kuin aivastuksen suojaamiseen liittyen: jos aivastatte, älkää aivastako kohti, vaan tehkää se suojaten hihalla. Tästä tässä on pääasiassa kysymys.

"Tärkeää, ettei käytetä liian pitkään"

– Tärkeää käytössä on, että maskia ei käytettäisi liian pitkään. Ja jos se tehdään itse, niin tehdään sellainen, joka sopii hyvin kasvoille, että sitä on helppo käyttää. Yksi hankala asia on, jos maski tulee aivan liian lähelle kasvoja, se aiheuttaa tukahduttavan tunteen, Harlin sanoo.