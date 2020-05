Näin suomalainen sairastaa koronan – katso, mitä koronapotilaista nyt tiedetään

Suomessa on tänään keskiviikkona 6 054 vahvistettua koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoinnin mukaan 51 enemmän kuin tiistaina.

Näyte COVID19-tutkimusta varten otetaan kaikilta henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla on terveydenhuollon ammattihenkilön arvion perusteella aihetta epäillä koronavirustartuntaa.

Voi muistuttaa erehdyttävästi nuhakuumetta

Teholla joka seitsemäs kuollut

Koronaan sairastuneita on varsin tasaisesti eri ikäryhmissä. Sen sijaan kuolleiden osalta tilanne on toisenlainen. Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, esimerkiksi vaikea-asteinen sydänsairaus tai diabetes, johon liittyy elinvaurioita. Korkein riski on yli 80-vuotiailla.