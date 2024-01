Tässä paikassa ei pitäisi säilyttää mitään kotona: "Aika kova ohje"

Kaapin takarivissä ei pitäisi säilyttää mitään. Ammattijärjestäjä Ilana Aallon niksi saattaa herauttaa hien pintaan.

Hyvä – tarkoitus onkin havahtua.

– On aika kova ohje, ettei kaappien takariveissä saisi olla mitään. Se on silmienavaaja. Takarivissä tavara on hirveän vaikeakäyttöistä, Aalto kuvaa.

– Jos takarivissä on käyttötavaraa, sen on varmaan pakko olla siellä, eli kotona on pienet ja ahtaat säilytystilat. Jos takarivissä on tavaraa, jota ei käytetä, niin miksi sitä säilytetään? Tätä kautta voi alkaa kyseenalaistaa myös omia kaappejaan, tapojaan ja tavaroitaan.

"Kaikilla on vähän enemmän tavaraa kuin mistä pystyy huolehtimaan"

Harvasta kodista löytyy puolityhjiä hyllyjä. Aallosta se on aikamme kuva.

– Kaikilla on vähän enemmän tavaraa kuin mistä pystyy huolehtimaan. Yhteiskunta on rakennettu niin, että meitä kehotetaan koko ajan hankkimaan lisää, Aalto sanoo.

Tavara tekee iloiseksi – kysy vaikka lapselta jouluaattona. Olemme usein huomaamattamme menneet mukaan ideaan, jossa hyvä elämä koostuu erilaisista tavaroista, joiden luvataan tekevän arkeamme paremmaksi.

– Ostamme hyvin aikein. Ei kukaan ajattele, että nytpä menen kauppaan ostamaan niin paljon tavaraa ja vastaanotan ilmaisia lastenvaatteita niin paljon, että arki menee tavaroista tukkoon. Siinä vain vaivihkaa käy niin, kun asiaa ei tule ajatelleeksi, Aalto sanoo.

Tavarameri ei mahdu lammikkoon. Jos esineitä on hyllytilaan nähden liikaa, mikään kaappi ei tule pysymään järjesteltynä kauaa.

– Olisi hyvä, jos joka hyllyyn voisi jättää neljänneksen tyhjää. Silloin sitä olisi helppo käyttää, Aalto sanoo.

Gulp, nieleskelee nykyasuja. Ohje tuntuu hankalalta toteuttaa, vaikka useimmat meistä tietävät kyllä vähintään alitajunnassaan, onko kotona tavaraa liikaa asunnon kokoon nähden.

– Jos arjessa tavaran kanssa puljaamiseen menee hirveän paljon aikaa ja epäjärjestystä on, silloin tavaraa todennäköisesti on liikaa. On toki tullut vastaan sellaisiakin tapauksia, joissa ihmisillä on liian vähän säilytystilaa, eli heidän pitäisi lisätä kaappitilaa ja nostaa nurkissa pyörivät tavarat kaappiin.

Tilalla on taipumus täyttyä

Sitä, mistä kaaos varsinaisesti johtuu, on toisinaan vaikeaa ymmärtää. Muuttaessahan täällä oli niin väljää – mitä oikein tapahtui?

Tila määrää tavaroita, ei toisin päin, Aalto muistuttaa.

– Tilalla on taipumus täyttyä. Jos ihmisellä on vierashuone, hirveän helposti se muuttuu varastoksi, koska se ei ole aktiivikäytössä ja sinne on helppo viedä kaikenlaista. Sama voi tapahtua isommassakin mittakaavassa: vastaan on tullut koteja, joissa on kokonainen siipi, jota perhe ei tarvitse, ja se siipikin lopulta on täyttynyt tavarasta, Aalto sanoo.

Siksi pikkuyksiö voi olla siunaus. Kun tilaa ei ole, sohvia, pöytiä, villapaitoja tai astiastoja ei vain voi ostaa liiaksi.

– Vähän ahtaammat neliöt, miten rasittavia ne sitten ovatkaan, suojaavat tavaramäärältä. Ellei ala vuokrata varastoja siihen lisäksi!

