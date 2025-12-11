Robotti-imurit aiheuttavat tuhansien eurojen arvoisia vahinkoja suomalaiskodeissa.

Robotti-imurien aiheuttamien vahinkojen korvaukset ovat kasvussa, kertoo Pohjola Vakuutus.

Suomalaiset ovat nopeasti omaksuneet robotti-imurit siivousavuksi, mutta toisinaan apurit aiheuttavat siisteyden sijaan kaaosta.

Pohjolan mukaan robotti-imurien aiheuttamien vahinkojen korvausmäärät voivat nousta jopa tuhansiin euroihin. Robot ovat vastuussa esimerkiksi vesivahinkojen aiheuttamisesta.

– Tällöin kyseessä on moppaava robotti-imuri, joka on syystä tai toisesta valuttanut vettä tai pesunestettä. Vahinko voi olla hankalaa huomata nopeasti, ja tällöin on mahdollista, että esimerkiksi lattia on tarpeen uusia, sanoo Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujala tiedotteessa.

Tänä vuonna korvauksia on maksettu jo nyt ennätysmäärä, Kujala kertoo. Korvaukset ovat pääosin satojen eurojen luokkaa.