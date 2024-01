Yksi monipuolisimmista siivousvälineistä löytyy kaupan maustehyllystä – joko tiesit nämä niksit?

Kun tuntee happamuusarvon (pH) vaikutukset siivouksessa, on helpompi päätellä kummasta aineesta voisi olla apua. Vastakkaisiin käyttötarkoituksiin aineet harvemmin sopivat.

– Jos suihkuseinään on esimerkiksi pinttynyt pahasti kalkkia, ennuste on huomattavasti parempi etikalla kuin ruokasoodalla. Ruokasoodalla pystyy taas tekemään paljon keittiössä, koska siellä on usein paljon rasva- ja proteiinilikaa, mihin etikasta ei ole suurta apua, Silander kertoo.